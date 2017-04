Balázsék lemaradtak a hallgatottsági versenyben

A Radio Sales House mai sajtótájékoztatóján kiderült: országos szinten a közmédia rádióival nem lehet felvenni a versenyt, ami persze érthető, hiszen országos frekvenciája csak az MTVA adóinak van, illetve az is, hogy a rádiós reklámpiac idei, 8 milliárdos összbevételének felére az Atmediához tartozó RSH tart igényt. Nem is olyan nagyravágyó ez a terv, a cég a legtöbb nagy helyi rádióval kapcsolatban van, összesen 60 helyi adó reklámidejét értékesítik ők (a négy közmédiás adó és a Sláger FM mellett), ebből 18-at kizárólagosan.

A rádiós hallgatottsági adatok mindig is neuralgikus pontnak számítottak a közönségmérésben. A piacot eddig a TNS Hoffmann-Mediameter mérte (az egységes rádiós hallgatottságmérési módszer fejlesztésére és a mérésre 2012-ben írt ki pályázatot a Rádiós Médiaszolgáltatók Egyesülete), tavaly óta van mellettük egy másik szereplő, az Inspira Media Research nevű cég, aminek magyar tulajdonosai vannak, és más módszerekkel mér, mint a TNS. A TNS ugyanis az ún. DAR, azaz day after recall, még azazabb előző napi rádióhallgatásra kérdez rá telefonos adatgyűjtéssel, és arra kíváncsiak, hogy a hallgató mikor, melyik csatornákat és milyen hosszan hallgatták.

Az Inspira ezzel szemben naplózott módszert használ, azaz a panel (2050 fő, ebből 800 budapesti) tagjai tableten, mobilon, laptopon vagy akár kockás füzetben is vezethetik, hogy éppen mit hallgatnak - ezt úgy tessék elképzelni, hogy ha az ember paneltag és bent van egy plázában, ahol éppen a Sláger FM szól, akkor arra a negyedórára azt vési fel, mint hallgatott rádiót. Ez a módszer pontosabb mérést tesz lehetővé szerintük, ráadásul másnap még "be lehet vallani" ugyan az előző napi hallgatást, de 24 órán túl már nem, míg a TNS módszerében ez nincs kiküszöbölve, és az ember egy héttel később is mondhatja azt, hogy ja, Class FM-et hallgattam.

Illetve azt ugye már nem, hiszen a frekvenciájukat elvette az NMHH, pontosabban nem szerződött velük újabb etapra, amivel megszűnt az utolsó országos kereskedelmi rádió is. A csak neten sugárzó Class FM hallgatottsága viszont mára már elérheti az 5-6 százalékot a teljes lakosságra levetítve, ami annyira azért nem rossz, ahogy az Inspira szakemberi fogalmaztak, azzal már lehet mit kezdeni. Az Inspira megjelenéséig a mérési adatok meglehetősen torzak voltak, hiszen a TNS nem közölt adatokat a közmédia rádióiról (az MTVA nem hosszabbította meg a lejáró szerződést). Az Inspira viszont közöl, így a kép azóta teljesebb, hogy a cég a piacon van.

A hallgatottsági adatok pedig elég meglepő képet mutatnak. Az ember azt gondolhatná, hogy a Rádió1, amihez a Class FM-ről odaigazolt a Morning Show (és Reggeli Show néven hallgatható) ha országos szinten nem is, de legalább Budapesten piacvezető, erre kiderült, hogy Sebestyén Balázsék műsorával büszkélkedő rádió nemhogy nem a leghallgatottabb, de a felnőtt lakosság körében csak az ötödik: az egész napot tekintve megelőzi a Sláger FM, a Music FM, a Kossuth és a Petőfi is. Jó, ők a fiatalabbakra lőnek, nézzük akkor a 18-59-es korosztályt, ott csak jobb a helyzet. Nem az: itt a sorrend

Music FM, Sláger FM, Petőfi, Rádió1.

Csak a reggeli sávot nézve a kereskedelminek nevezett korcsoportban a Reggeli Show februárban egy negyedórát sem tudott megnyerni, vagy a Music FM vagy a Petőfi hallgatottabb volt nála. Ráadásul a Rádió1 rájuk épít mindent, ami abból látszik, hogy amint vége Balázsék reggeli műsorának, a hallgatottságuk drasztikusan bezuhan, és csak délután emelkedik meg egy kicsit, miközben a vetélytársak hallgatottsága a reggeli, teljesen természetes csúcs után egyenletesen csökken. A felnőtt lakosságot nézve Balázsék reggel is csak negyedikek, ami azért furcsa, hiszen amikor a Class FM-en voltak, általában nyerték a reggeli sávot Budapesten is. A Sláger FM annak köszönheti egész napos sikerét, hogy a reggeli csatát ugyan elveszti, de mégis ők jönnek ki belőle legjobban, a délelőtti műsoruk messze a leghallgatottabb, ami nagy lökést ad az egész napnak.

Nemcsak budapesti adatokat közölt az Inspira, hanem országosakat is, melynek értelmében Magyarország jelenleg leghallgatottabb rádiója a 18+-os korcsoportban a Kossuth, ami nem csak FM-en hanem AM-en is hallgatható, lefedettsége pedig tulajdonképpen 100 százalékos. Második a Petőfi, harmadik pedig a Music FM, de jócskán lemaradva.

A két állami rádiónak napi szinten 1,6 milliós hallgatottsága van,

a Kossuth úgy 100-150 000 hallgatóval veri a Petőfit, mag a Music FM ennek még a felét sem tudja a maga 617 000 napi hallgatójával. A Rádió1 ebben az összevetésben negyedik, 517 000 hallgatóval, azaz ha összeadjuk a kormányközeli rádiók elérését, az menten 3,7 millióra rúg, szóval volt értelme elhallgattatni a Class FM-et. Már a kormánymédia szempontjából.

Az Inspira méréseiből az is kiderült, hogy a Class FM távozásával a helyi adók jártak a legjobban, nem egy megyeszékhelyen 10 százalékkal is megnőtt az elérésük, és ha megnézzük például Tatabányát, a helyi Forrás rádió 57,6 százalékos elérést tud, a Debreceni Best FM pedig 54,4-et, azaz kijelenthető, hogy a lakosság többsége itt nem az MTVA-ból, hanem a helyi rádiókból tájékozódik.

Az Inspira adatait látva és összevetve a TSN Hoffmann szegényesebb számaival az emberben felmerül a kérdés, hogy akkor miért nem hivatalosan is az Inspira méri a hallgatottságot, és számol be a közmédia diadaláról. Ennek prózai oka van: az NMHH kiírta ugyan a közbeszerzési tendert, de abban olyan feltételeket támasztanak, amiknek a TSN Hoffmann felel csak meg, legalábbis így tudja a sajtó. A sajtótájékoztatón az Inspira óvatosan fogalmazott ezzel kapcsolatban, és megjegyezték, hogy még vizsgálják, milyen lehetőségek vannak, mert a tender pár pontja szerintük nem fogalmaz egyértelműen.