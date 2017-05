Mészáros Lőrinc a harmadik legbefolyásosabb médiaszemélyiség

Egymás után harmadszor választották Vidus Gabriellát, az RTL Magyarország vezérigazgatóját a magyar médiaipar legbefolyásosabb emberének, a Marketing&Média nevű lap, idén tizedszerre elkészített rangsorában. Andy Vajna, a TV2 Csoport tulajdonosa megtartotta a második helyét, a harmadik pozícióban viszont egy új szereplő debütált. Mészáros Lőrinc, Magyarország ötödik leggazdagabb embere, Felcsút polgármestere, a Mediaworks Hungary és az Echo TV tulajdonosaként egyből a harmadik helyre került.

A 11. helyre csúszott vissza Habony Árpád, aki a tavalyi rangsorban még a harmadik helyen szerepelt. Az Origot megvásárló New Wave Media vezetője, Száraz István a 33. helyre került, míg a Figyelő új tulajdonosa, Schmidt Mária a 46. lett.

Az 50 fős listát szakmai zsűri állította össze. Ahogy a korábbi években is, úgy most is jellemző az RTL Klub túlsúlya, összesen négyen képviselik a kereskedelmi tévét. Szintén nagy az Atmedia képviselőinek a befolyása is, ez az a cég, ami a TV2 és az MTVA csatornáinak is értékesíti a reklámidejét.

A lista közel felét topmenedzserek alkotják, további 30 százalék egyéb vezető beosztású szakember, 14 százalék pedig tulajdonos. A Marketing&Média azt is megjegyzi, hogy csökkent a tartalmat előállítók befolyása idén, és ezt jelzi, hogy főszerkesztők közül csak az Index vezetője Dudás Gergely került be a legjobb 50 közé, pedig tavaly Pallagi Ferenc a Bors főszerkesztője és Uj péter a 444 főszerkesztője is helyet kapott a legbefolyásosabbak között.

A 10 éves jubileum kapcsán az is kiderült, hogy Vidus Gabriella, Bayer József, Kolosi Péter, Somlói Zsolt, Németh Béla és Málnay B. Levente az elmúlt 10 év legbefolyásosabb szereplői, hiszen ők az összes eddig elkészült listán helyet kaptak.

Így nézett ki az idei lista első 10 helye: