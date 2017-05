Újabb nagyvárosokban lehet majd hallani a Rádió 1-et

Tegnap már beharangozták a Rádió 1 Reggeli Show című műsorában, hogy pénteken nagy bejelentésre készülnek, amihez még egy videót is forgattak.

Sebestyén Balázs műsorvezető a pénteki adásban pedig elmondta, hogy több rádió is megkereste a csatornájukat azért, hogy csatlakozhasson a hálózatba. Ezek eredményeként az ország számos pontján lesz hallható a műsoruk.

A kereskedelmi és programmegállapodások nyomán a következő városokban lesz hallható hamarosan a Reggeli Show:

Pécs és a Baranya megyei régió

Sopron

Debrecen

Eger

Komló és Villány

Mohács

Salgótarján

Tiszafüred és Abádszalók

Az nem hangzott el, hogy pontosan mikor kezdődnek ezek az együttműködések és milyen frekvenciákon. Arról már korábban beszámoltunk, hogy Debrecenben június elsejétől már hallható lesz a Reggeli Show adása, ugyanis a Debrecen Rádióval sikerült szerződést kötniük.

A Rádió 1, Andy Vajna rádiója, 2016 november 15-től fogható több vidéki nagyvárosban. Miután a Class FM-nek tavaly novemberben a médiatanács nem hosszabbította meg a frekvenciaengedélyét, a Rádió 1 lett az egyik legjelentősebb kereskedelmi rádió a hazai piacon. Lefedettsége azonban továbbra is messze van az országostól, a most bejelentett bővülés után is bőven maradnak még fehér foltok az országban, ilyen például Székesfehérvár, Szeged, Szombathely és Veszprém is.

Egy néhány hete készített felmérés szerint a Rádió 1 jelenleg a 4. hallgatottsági versenyben, a Kossuth, a Petőfi és a Music FM után.