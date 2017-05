A Nagy Duett visszaült a trónra

A múlt heti botlás után ismét a celebéneklés lett a legnépszerűbb műsor a tévében, össznézőszámban és a kereskedelmi korcsoportban is levertek mindenkit. A TV2 a hétvégét is vitte, így a megnyert esték versenyében csoportszinten már tíznél tart - az RTL 116 diadalával szemben.

Majdnem összejött a TV2-nek a harmadik este is, amire (egy héten háromszor is nézettebbek mint a kokurencia) vagy nyolc éve nem volt példa, de a május 1-jét nem tudták behúzni. A Nagy Duett viszont magabiztosan, 313 949 nézővel hozta a 18-49-es korosztályt, igaz, a 20 százalék alá eső közönségaránya a második legrosszabb a műsor történetében. A teljes lakosságban 24,2 százalékos közönségarány mellé 1 049 859 nézőjük volt, 200 000-el több, mint a második helyezett RTL Híradónak.

A nézettségi toplistán a Nagy Duett mögött 18-a kereskedelmi korcsoportban két Vasember-film áll a dobogón, a teljes lakosságban két Híradó. Az első harmincban a TV2 hat műsorral szerepel, ebből két saját gyártás (Tények) és négy film, az RTL 24 műsorszámából hat vásárolt tartalom csak, 18 saját produkció (18-49). A teljes lakosságot nézve a TV2 kilenc műsort delegált az élmezőnybe, az RTL 21-et.

Az RTL múlt hét kedden elindított, Házasság első látásra című realityje az első három adást nézve egyenletesen teljesített, 22,3 százalékos közönségaránnyal indult, majd felment 24-re, és kicsit csökkent 23,4-re, a pénteki adás viszont csak 20,6 százalékot tudott (18-49-es korcsoportról beszélünk). Ezzel együtt minden adása nyerte saját műsorsávját, ahogy az Éjjel-nappal Budapest, a Barátok közt és a Híradó is, hétköznap a TV2-nek babér továbbra sem terem. A Tények az egyetlen műsoruk, ami 15 százalékos közönségarány fölé tud kerülni hétköznap, a második legjobb Extrém Activity is csak 10 százalékon vegetál.

A teljes lakosságot nézve a helyzet nem sokkal jobb, mármint a TV2-re nézve, a Tények után a nézők menekülnek a műsoraik elől, egyedül Ördög Nóra gyerekvetélkedője érdekli a nézőket, a 18-49-ben hozott 9,8 százalékot megfejelve 13,7 százalékra is felment a közönségaránya. Szombaton a teljes lakosságot tekintve elég csehül álltak, hét óra után a Tények 20,1 százalékos közönségaránya megfeleződött, a Shrek 9,1 százalékon ketyegett csak a maga 350 443 nézőjével, de ami a legérdekesebb, hogy szombat este fél 8 és fél 9 között a Duna volt a legnézettebb tévé a Végtelen szerelem című török sorozattal, 406 000 nézőjük volt ugyanis.

A kereskedelmi korcsoportban a szombatot a TV2 vitte, itt a Végtelen szerelem mindössze 34 969 nézőt tudott, azaz kb. 350 000, 49 évnél idősebb nézője volt a sorozatnak. A Shrek viszont a TV2-n leverte Bud Spencert az RTL Klubon, igaz, az Akit bulldózernek hívtak soha nem tartozott az egykori vízilabdázó legnépszerűbb filmjei közé itthon.

Az egész napos közönségarányban a TV2 kábelportfóliója szépen felhozta a tévét csoportszinten: 18-49-ben a különbség már csak alig 4 százalék az RTL javára (24 vs. 20,5). Főműsoridőben nagyobb a különbség, de itt is csökkent, hiszen míg múlt héten 33-20,1 százalék volt, most 29-22,1 az arány.