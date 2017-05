Dehogy unalmas! Etust a végén szétlőtte a maffia

A Szomszédok bűnözési statisztikájánál aligha találni rosszabbat: Mágenheim doktort megkéselték, Vágási Ferit véresre verték és még Etusba is beleeresztettek egy sorozatot. Még hogy unalmas sorozat! A Szomszédok felvonultatta a 90-es évek komplett Btk-ját.

A Derrickben, a Lindában és a T.J. Hookerben összesen nem történt annyi bűncselekmény, mint a 80-90-es évek emblematikus magyar teleregényében, a Szomszédokban.

Pedig a Szomszédok távolról sem bűnügyi sorozat, az alkotók leírása szerint a magyarok mindennapjairól szól. Sokszor az a vád éri, hogy didaktikus, unalmas, lapos sorozat volt, amiben nem történt semmi izgalmas. Ez olyannyira nem igaz, hogy be lehet a teleregényen keresztül mutatni szinte a komplett büntető törvénykönyvet. Külön betétzene is volt, ami ha felcsendült, már vártuk is a semmiből hirtelen előbukkanó rosszfiúkat.

Hiszen soha nem a sorozat ártatlan, patyolattiszta lelkű főszereplői követtek el valami törvényellenes dolgot, Mágen doktor még egy fillér hálapénzt sem volt hajlandó elfogadni, hanem a szörnyű magyar valóságból férkőzött be a nagybetűs rossz a Lantos utca mindennapjaiba.

331 fejezet és 12 év persze hosszú idő, bármelyikünk tapasztalhat bűncselekményeket maga körül, de a gazdagréti lakótelep egyszerű lakói mindannyiunknál nagyobb áldozattípusok, Gazdagrét pedig mintha a bűnözés fellegvára lenne.

Nehéz is megmondani, melyek a legnagyobb balhék a sorozatban, olyan hosszú a lista az egyes büntetőjogi tényállásokból. Néhány bűncselekmény több szereplővel is megtörtént. És a listából bizonyára kis hagytunk dolgokat:

Akit lelőttek: Szelényi János főmérnök (orvvadászra bukkantak az erdőben), Gábor Gábor (pisztollyal játszottak a suhancok a parkban), Szikszay Etus (a maffiózók Hartaira akartak lőni, de Etust találták el)

Lenke néni (Pattogi megvádolta, hogy egy-egy deka parizert lenyúl) Akit meg akartak vesztegetni: Mégenheim doktor (hálapénz), Vágási Jutka (szülő)

A fenti listából is látszik, hogy nehéz dolgunk van, ha a legemlékezetesebb, legjobban lefilmezett bűntetteket akarjuk bemutatni. Öt esetről azért megemlékezünk külön is, ön pedig szavazzon, melyik a volt a Szomszédok legnagyobb bűncselekménye.

1. Almát ütnék, vernék, késelnék, szúrnák

Vágási Feri mellett talán Alma keveredett legtöbbször valami zűrös ügybe, ami nem is véletlen, hiszen Budapest legveszélyesebb presszójában dolgozott. Idejárt elszámolást tartani a maffia, és itt a részegek is rögtön dulakodtak, ha nem kapták meg a sörüket vagy a nyolcadik kikért konyakjukat. Itt éppen Taki bácsi épp arra járó taxis haverjai védik meg őt.

Alma hiába beszélt folyékonyan németül, hiába dolgozhatott volna tovább stewardessként, esetleg idegenvezetőként, ő mindvégig ragaszkodott Laci presszójához és a zűrös éjszakai műszakokhoz. Aztán persze egyedül járt haza a Lantos utcába, ahol olyan sikátorokon ment keresztül, hogy Batmannek is tele lenne a nadrágja. Itt épp Góliátnak kell helyretennie a késsel támadó gazfickókat.

2. Jánost hősködni akar, de lelövik az erdőben

A Szomszédokban az erdő nem a nyugalom és béke terepe. Ha Szelényi János főmérnök olykor erdőbe merészkedett, biztos számíthattunk arra, hogy előbb találkozik bűnözővel, mint mókussal. Jánosba hol fejszét vágták fejbe a fatolvajok, hol egy nyakon csípett orvvadász lőtte le.

Érdemes elemezni ezt a jelenetet, amely attól válik igazán szomszédokossá, hogy János hősiesen hátulról akarja letámadni a fegyveres orvvadászt, aki viszont lelövi. Majd Dénes bácsi rögtön örök érvényű bölcsességgel látja el Jánost: "ezt nem kellett volna, fegyveres embernek nem rohanunk neki".

3. Lenke nénit jobban zavarja a rágalom, mint a fegyver

Lenke néni a közértben arról volt híres, hogy ő volt a Jolly Joker, aki minden munkakörben megállta a helyét. A legjobban persze az üvegvisszaváltó pultnál akadt ki, hogy milyen sokan hoznak vissza üveget, de a húsos pultnál is sikerült egyszer kihozni a sodrából.

Pattogi úr, a lakótelep névtelen kötekedője rágalmazta meg először azzal, hogy önbetörést követtek el az ábécében. Majd azzal, hogy a közértesek mind lopnak és csalnak, "itt egy deka, ott két forint, aztán az sem elég". Lenke néni annyira kiborult a rágalmakon, hogy rosszul is lett, ami csak azért érdekes, mert akkor meg sem rezzent, amikor fegyveres rablók toppantak be egyszer a boltba (a nácik is fogtak rá fegyvert, mit neki egy rabló). Pattogit utána Sümeghy teszi helyre, és közli vele, hogy "tenorista". Ez az úgynevezett Szomszédok-humor.

4. Gábor Gábort lelövik a parkban

Mire is számíthat az ember, ha egy parkban sétálgat este? A Szomszédokban ez természetesen bűnözést jelent, méghozzá fegyverrel. Amikor Gábor Gábor az épp Mágenheim Julit szédítő vállalkozóval, Hartaival egyeztetett, néhány fiatal suhanc épp céllövöldéset játszott. Naná, hogy belelőttek Gáborba, aki vérző sebbel esett össze. Utána pedig azt hitte, hogy direkt kapta a lövést, mert "későn cserélt névjegyet" az alvilági figurának hitt Hartaival.

A jelenet szomszédokos szépsége, ahogy Hartai utoléri és lefegyverzi a fiatalokat, utána pedig jön az ügyeletes rendőr, aki mindig Szabó Sípos Barnabás, és a mentő, aki ki más lehetne, mint a Nagy Fehér Mágen doktor.

5. Etus a Szomszédok legbrutálisabb akciójában

A csúcspont. Méltatlanul kevesen emlékeznek arra, hogy a maffia végrehajtotta a 330. fejezetben azoknak a tévénézőknek az álmát, akik legszívesebben fegyvert ragadtak volna Szikszay Tyúkanyó Etus bölcsességeit hallgatva. Bizony, egy motoros rosszfiú beleeresztett egy sorozatot Etusba, aki épp eladta a házát, és jelezte Ernő bácsinak, hogy "nem nagyon járok majd erre, ki tudja, találkozunk-e még". Aztán jöttek a golyók.

Igazi szomszédokos bénázás, hogy a tévénézőknek két hétig sem kellett izgulnia, hogy Etus túléli-e, mert a bölcsességek után Mágen doktor szakszerűen megállapítja, hogy nyakon lőtték, sok vért vesztett és viszik a kórházba. Aztán két hét múlva Etus is együtt utazott a szomszédokkal a távoli panzióba, ahonnan azóta sem tértek vissza.