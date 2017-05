Gundel Takács: Menjenek el a köztévéből azok, akik politikai alapon vannak ott

Tegnap este került adásba Veiszer Alinda beszélgetése Gundel Takács Gáborral, aki – miután otthagyta az általa is vállalhatatlannak tartott közmédiát – átment az Origóra. Bár Gundel Takács nyíltan nem politizál, néhány egyértelmű politikai megjegyzést azért tett a műsorban.

Így többek között elmondta: azt, hogy a fociról ír az Origón, nem tartja vállalhatatlannak, azon viszont erősen gondolkozik, hogy elszerződjön-e TV2-höz. Bár megkereste a TV2, nem tudja, hogy ér-e szórakoztató műsort csinálni egy olyan csatornánál, ahol olyan címek vannak, hogy Soros megölte volna az anyját. Úgy érzi, rettenetes nagy dilemma, hogy hol van a határ – miközben az emberek szeretnék őt képernyőn látni. Felmerül benne kérdésként az is, hogy vajon aki a TV2-nél dolgozik, arra tényleg „mocskos Fidesz-bérenc”-ként tekintenek-e.

Gundel Takács arról is beszélt, hogy a köztévénél már mindenbe beleszóltak. Mint kitért rá: nála az tette be a kaput, amikor egy játékost, akit beválogattak a Maradj talpon! műsorba, nem engedtek játszani, mert volt némi politikai kötődése – ezt ő diszkriminációnak érezte. Bár – jegyezte meg – már az olimpia alatt sugárzott politikai hirdetések is zavarták. Ugyanakkor sokáig dac volt benne, hogy miért neki kell eljönnie onnan.

Menjenek azok, akik nem szakmai alapon vannak ott, hanem delegáltak, és politikai szempontokat érvényesítenek

– fogalmazott az újságíró.

Gundel Takács beszélt arról a félelméről is, hogy a közelgő választásokba mindenki „bele fog dilizni”, az óriásplakátokról pedig úgy fogalmazott, hogy „félelmet akarnak bennünk kelteni”.

A teljes adás itt nézhető meg.