Milyen lenne a Szomszédok 2017-ben?

1. jelenet

Helyszín: temető, takarosan rendben tartott sírokkal, a háttérben a kerítésen kék Állítsuk meg Brüsszelt!-plakát. A kamera ráközelít az egyik sírra, a felirat: Takács István, Takács Lenke. A sír előtt Alma áll, talpig feketében. Letesz egy csokor virágot a sírra.

Alma: Hát, itt vagyok újra. Azt hittem, hogy idővel majd nem lesz olyan fájdalmas, de mégis... nem tudok másra gondolni, mint hogy nagyapa hogy belebetegedett abba, amikor az Uber elvette a munkáját, és a nagyi is csak addig tudta ápolni, míg el nem törölték a boltok vasárnapi zárvatartását. (sóhajt) Arra gondoltam, elmesélem, mi történik mostanában a régi szomszédokkal, akiket annyira szerettetek.

(hárfafutam-hangeffekt és elhomályosodó kép tudatja a nézővel, hogy amit mostantól lát, azt Alma meséli)

2. jelenet

Helyszín: az iskola tanári szobája, gyönyörű, szépen felszerelt. A tanárok derűsen beszélgetnek, kávéznak, Magyar Időket olvasnak. A falon Állítsuk meg Brüsszelt!-plakát. Beviharzik Jutka, láthatóan feldúlva.

Tanár #1: Ejnye, Jutka, láthatóan fel vagy dúlva! Mi történt? Már megint a Kovács gyerek?

Jutka: Jaj, nem akarok megint panaszkodni, hiszen olyan jó dolgunk van itt, mióta a Klik átvette az irányítást. Nagyon szeretek erkölcstant tanítani, látom a gyerekeken, hogy ők is szeretik. A múltkor is úgy élvezték a Nógrádi György professzor úr vendégelőadását! De hát ez a Kovács... EZT találtam nála! (egy fecskendőt, kiskanalat, öngyújtót, és apró műanyag zacskóban fehér port tesz ki az asztalra)

Tanár #2, elkerekedett szemekkel: Ez marihuána!

Jutka: Az bizony! Ott akarta belőni magát az utolsó padban, óra alatt! És nem tudok mit csinálni vele, próbálok a lelkére beszélni, de a szemembe nevet, és azt mondja, a szülei már elintézték neki a felvételit a CEU-ra, és a genderszakos diplomájával bankárspekulánsként annyit fog keresni, amennyit én soha.

Tanár #3: Szemtelen kölyök! De azt írja az újság (felemeli a Magyar Időket), hogy ennek hamarosan vége!

(Visszatér a jókedv, mindenki újra mosolyog, néhányan keresztet vetnek. Becsengetnek.)

3. jelenet

Helyszín: Magenheimék lakása. Juli és Julcsi veszekednek.

Juli: Nem, én akkor sem tartom jó ötletnek, hogy odamenj! Gyanús nekem ez a “jótékonysági szervezet”!

Julcsi: Felnőtt ember vagyok, ne szólj bele a döntéseimbe! Igenis elmegyek segíteni szegény rászoruló embereknek!

Juli: De hát azt a templomot vették át, amit még szegény Böhm bácsi segített felépíteni! (kimutat az ablakon az egykori templomra, ami körül most burnuszos, sötét bőrű férfiak gyülekeznek, Kalasnyikovokkal, kecskékkel)

Julcsi: Na és, nekik talán nincsenek emberi jogaik? Csak azért, mert Szíriából jöttek? És mert nem osztoznak a mi tradicionális családmodellünkben és étkezési szokásainkban? Mindjárt rájuk kell sütni, hogy “pedofil”, meg “kannibál”? Tiszteletben kell tartanunk a szokásaikat! Ők is ugyanolyan emberek, mint mi, és igazán rászorulnak a segítségünkre, a Soros Alapítvány nem tud eleget fizetni nekik!

(Kirohan a lakásból, bevágja maga mögött az ajtót, amiről nagy csattanással a földre zuhan a bekeretezett Állítsuk meg Brüsszelt! poszter, betörik az üveg is rajta.)

4. jelenet

Helyszín: Mentőállomás. Gyönyörű, szupermodern. Magenheim és a többi orvos beszélgetnek.

Orvos #1: És azt hallottad, hogy a Szabó doki is hazajön Németországból? Azt mondja, elege van: lehet, hogy kicsit magasabb a fizetés, de kutyába se veszik odakinn.

Orvos #2: Ő már hányadik hazaköltöző is a hónapban, az ötödik? Hatodik? Lassan nem lesz elég helyünk nekik! (mindenki felnevet) Ádám, jól hallom, hogy te meg bíróságra járkálsz, bepereltek?

Magenheim: Ne is mondd! A lányommal sétáltam a Körúton szombaton, és egyszer csak belefutottunk egy kormányellenes tüntetésbe az Oktogonon. Nem voltak sokan, úgy 10-12-en, meg persze kétszer annyi újságíró közvetíteni. Már éppen visszafordultunk volna, amikor azt látom, hogy az egyikük egy betondarabbal betör egy kirakatot, és egy üvegszilánk felhasítja a karját. Artériás vérzés, képzelheted. Senki nem ment oda segíteni neki, mindenki a kameráknak pózolt. Mi persze azonnal odarohantunk, éppen csak sikerült megmenteni az életét.

Orvos #1: Na de hogy lett ebből per?

Magenheim: Mielőtt a vérveszteségtől elvesztette az eszméletét, meghallotta, hogy Julcsi úgy szólít, ahogy kicsi gyerekkora óta mindig: Nagy Fehérnek. A mentőből szólt vissza, hogy ez rasszizmus, és találkozunk a bíróságon. A Soros egyik jogvédő szervezete fizeti az ügyvédeit, nem tudom, mi lesz. (szomorúan néz maga elé)

(Mindenki méltatlankodik, de sziréna szakítja félbe a beszélgetést. Beront az ügyeletes mentős.)

Mentős: Migránstámadás Gazdagréten, egy fiatal nőt majdnem megerőszakoltak csoportosan, egy bátor férfi mentette meg, de őt alaposan helyben hagyták. Siessünk!

Magenheim: Fényes nappal... Ez már legalább a tizedik eset csak ma! (odasiet a mentőhöz, beszáll, a mentő - vadonatúj Mercedes, az oldalán kék Állítsuk meg Brüsszelt!-felfestés - csikorgó gumikkal, szirénázva elindul)

5. jelenet

Helyszín: Kozmetikai szalon. Juli éppen arcpakolást tesz egy vendég arcára, a háttérben a hajszárító burák alatt ülők Ripostot olvasnak, jól látszik mindegyik lap hátoldalán az egész oldalas Állítsuk meg Brüsszelt! hirdetés. Bejön Gábor Gábor.

Gábor Gábor: Szívem egyetlen királynője, remek hírem van!

Juli: Sikerült végre hozzájutnunk ahhoz a rengeteg EU-s pénzhez, amit a szalon bővítésére szereztünk, de te a Quaestornál fektetted be?

Gábor Gábor: Meg fogsz lepődni, de igen! Felhívtam Oli urat...

Juli: Nahát, Oli úr, mi van vele? Még mindig titkolnia kell, hogy azzal a rejtélyes, jóképű, fiatal politikussal él együtt bűnös homoszexuális kapcsolatban?

Gábor Gábor: A lelkemre kötötte, hogy erről egy szót se, nagy botrány lenne belőle! Viszont a régi barátságunkra való tekintettel megígérte, hogy beszél a lovagja új főnökével, naaagyon gazdag, befolyásos ember, benne volt a keze a Quaestorban is, el tudja intézni, hogy megkapjuk a pénzt.

Juli: Végre! De mi lesz, ha... (telefoncsörgés szakítja félbe, felveszi, elsápad) Úristen, de nincs komoly baja, ugye? Azonnal indulok! Gábor, most el kell mennem, a migránsok rátámadtak a lányomra! (felkapja a kabátját, elrohan)

6. jelenet

Helyszín: A gazdagréti kistemplom előtt. A templom tetejéről a kereszt leverve, a helyén félhold. A járdán összetépett, de azért felismerhető Állítsuk meg Brüsszelt! plakátok darabjai. Az ablakokon csadoros nők kukucskálnak kifelé, Allah Akbar kiáltások, és panaszos kecskemekegés hallatszanak ki. A földön Vágási Feri fekszik egy vértócsában, éppen a fejét kötözik be. Julcsi megszeppenve ül a mentőautóban, Magenheim a szemébe világít egy pici zseblámpával, megméri a pulzusát.

Julcsi: Nem, semmi bajom nem történt, elkezdtek erőszakoskodni, de szerencsére Feri pont ott állt a buszmegállóban, és meghallotta, ahogy segítségért kiáltok.

Magenheim: De miért kellett idejönnöd? Ide?! (az ajtóra mutat, rajta felirat: Pedofil Kannibálok Megsegítéséért Alapítvány Soros György Támogatásával, alatta vérfolt, és Kétfarkú Kutyapárt matrica)

Julcsi: Elhittem a liberális médiának, hogy segítenünk kell nekik, megzavart az emberi jogi maszlag... (lesüti a szemét)

Mentősofőr: Mindig ez van... nagy szerencséd volt, hogy nem jártál így! (a kezében tartott Lokál címlapjára mutat, a szalagcím: Bevallották a migránsok, hogy Soros György utasítására erőszakolták meg a szentéletű apácát)

(Hatalmas, brüsszeli rendszámú fekete terepjáró fékez, öltönyös-napszemüveges férfi száll ki belőle, I stand with CEU kitűzővel. Erős akcentussal beszél.)

Ismeretlen férfi: Önök megsértették az ügyfeleim magánélethez és szabad vallásgyakorláshoz fűződő jogait, továbbá magánterületen tartózkodnak engedély nélkül, ezért be fogjuk perelni önöket a Strasbourg-i emberi jogi bíróságon! Kérem, távozzanak, és vigyék innen ezt is! (belerúg a földön fekvő Vágási Feribe, észreveszi, hogy véres lett a cipője) Ezt is ki fogják fizetni!!!

7. jelenet

Helyszín: erdészház. A kandallóban ropog a tűz, János és Dénes bácsi boroznak. A kandalló felett két szarvas-trófea között egy Állítsuk meg Brüsszelt plakát.

Dénes bácsi: Azért... azért jó itt. Csend, nyugalom. A harcokat benn a városban vívják Brüsszel ellen (krákog, beleköp a kandalló tüzébe), de ez itt az igazi hátország.

János: Az bizony! Jó is volt, amíg csak a fatolvajokkal gyűlt meg a bajunk, de tegnap megint migránsokat láttam az erdőszélen. Gyújtogattak, állatokat kínoztak, kézigránátokat dobáltak, ahogy szoktak. Nézd csak, ezt hagyta el az egyik! (elővesz a zsebéből egy aranyszínű okostelefont, a felirata iPhone 8 Extreme Plus Deluxe, láthatóan vadonatúj)

Dénes bácsi: Ez színarany! El lehetne adni...

János: Ne bolondozz, Dénes, a bor beszél belőled. Holnap beviszem a rendőrségre, fontos bizonyíték lehet ez.

Dénes bácsi: Az már igaz. Bár felépülne hamar az új határkerítés! Azt hiszem, el is utalom az adóm egy százalékát a CÖF-nek (a képernyő alján megjelenik a számlaszám, és az epizód végéig ott is marad), azzal segítek a legtöbbet a hazának!

8. jelenet

Helyszín: közös képviselői iroda, a falon Állítsuk meg Brüsszelt!-plakát. Kutya úr ül az asztalnál, belép Sümeghy.

Kutya úr: Jó napot, művész úr, jó hogy jön, már megint a közös képviselet postaládájába dobták be a leveleit, oda is adom

Sümeghy: Köszönöm, Kutya úr! (felbontja a levelet) Nahát, ez a villanyszámlám... ejha, már megint milyen jól jártam a rezsicsökkentéssel! Hogy szomorodna meg Brüsszel, amiért ezt is el akarja venni tőlünk!

Kutya úr: Az már igaz, művész úr! Szerintem védjük meg a rezsicsökkentést. Ragaszkodjunk ahhoz, hogy a magyar energiaárakat Magyarországon határozzuk meg.

Sümeghy: De még mennyire! Véleményem szerint a magyar emberek biztonsága érdekében felügyelet alá kell helyezni az illegális bevándorlókat addig, amíg a hatóságok döntenek ügyükben.

Kutya úr: Úgy, úgy. Az illegális bevándorlást segítő tevékenységeket – mint az embercsempészet és az illegális bevándorlás népszerűsítése – büntetni kell.

Sümeghy: Ne is mondja! És ezek a külföldről finanszírozott, átláthatatlanul működő, áskálódó, hazánk belügyeibe átláthatatlan módon beavatkozó álcivil szervezetek? Ezek működése veszélyeztetheti függetlenségünket! Kötelezzük őket arra, hogy regisztráltassák magukat, vállalva, hogy melyik ország vagy szervezet megbízásából, és milyen céllal tevékenykednek.

Kutya úr: Ahogy mondja, művész úr, ahogy mondja. A magyar gazdaság jövőjéről és az adócsökkentésekről továbbra is nekünk, magyaroknak kell döntenünk.

Sümeghy: (felbont még egy levelet) Ejnye no, hát ez meg a Nemzeti Konzultáció! Ki is töltöm és visszaküldöm hamar! (fiatalosan felszalad a lépcsőn)

9. jelenet

Helyszín: Virág doktor rendelője. Virág doktor éppen egy Állítsuk meg Brüsszelt plakátot igyekszik a falra rögzíteni, elég ügyetlenül.

Virág doktor: Én mindig mondtam, hogy baj lesz azzal a nagy liberális neveléssel...

Etus: Ne bántsd szegény Julcsit, fiatal még, könnyű megzavarni a fejét. És hát ismered, milyen makacs, sosem sikerült meggyőznöm, hogy olvasson Origót, mint a rendes emberek, és ne a hazug Simindexet.

Virág doktor: Te Etus...

Etus: Mondjad, Virág doktor.

Virág doktor: Most, hogy annyi év nélkülözés és mellőzöttség után végre értékelik a keramikus művészetedet, és megkaptad azt a kurátori pozíciót a Magyar Művészeti Akadémia Felügyelő Bizottságában... hozzám jössz végre feleségül? Felvehetnénk a CSOK-ot!

Etus: Akkor igen!

10. jelenet

Helyszín: újra a temető, Alma áll a nagyszülei sírjánál.

Alma: Hát, ennyi történt mostanában. Két hét múlva csütörtökön újra jövök és mesélek, jó?

Végefőcím, zene, kamerába néző beszélő fejek:

Gábor Gábor (telefonba beszél): Nyugodj meg, Oli úr, én megértem, hogy Vona (belekacsint a kamerába), hogy vonakodsz kiállni a nyilvánosság elé azzal, hogy kivel folytatsz természetellenes és bűnös viszonyt, bennem megbízhatsz, hallgatok, mint a sír. Csóközön neked is! Hogy mi? Jó, jó, akkor szebb jövőt.

Magenheim: Ma megmentettem 15 ember életét, köztük a saját lányomét. De holnap erre nem lesz lehetőségem, mert a bíróságon kell ülnöm és Soros ügyvédeivel hadakoznom. (sóhajt)

Kutya úr (Sümeghy úrral az oldalán): A Magyarországra tartó illegális bevándorlókat az embercsempészek mellett bizonyos nemzetközi szervezetek is törvénytelen tevékenységre ösztönzik.

Sümeghy: Ne fogadjuk el, hogy létezhetnek olyan nemzetközi szervezetek, melyek következmények nélkül buzdíthatnak a magyar törvények kijátszására!

Jutka: A következő erkölcstanórára meghívom előadást tartani Bayer Zsoltot. Majd a szeretet erejével közösen letérítjük azt a Kovács gyereket a drogozás útjáról! De későre jár, hol lehet Feri?

Feri (a fején átvérzett kötés): Ha felgyógyultam, most már tényleg beszállok az internetbe, azt hallottam, a Microsoft Windows 10 Alkotói Frissítés új funkcióival a felhasználók minden eddiginél jobban kibontakoztathatják a kreativitásukat!

Juli: Nagyon zűrösek voltak most ezek a napok, kölcsönkérek Etustól egy kis pénzt, és elviszem az egész családot nyaralni, mondjuk Tusnádfürdőre, a Bálványosi Szabadegyetemre.

Etus: Nagyon zűrösek voltak most ezek a napok Juliéknál, megpróbálom rábeszélni, hogy vigye el a családot nyaralni valahová. Mondjuk Tusnádfürdőre, a Bálványosi Szabadegyetemre! Még kölcsön is adok neki, ha kell.

János: Meggyőzött Dénes, az lesz a legjobb, ha én is a CÖF-öt támogatom az adóm 1%-ával.

Julcsi: Ma megtanultam egy fontos dolgot: sosem szabad hinni a liberális médiának!