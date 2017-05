Trumpnak sikerült elérnie, hogy a teljes amerikai média kénytelen legyen az orosz propagandához fordulni

Pár nappal azután, hogy Dunald Trump találkozott az orosz külügyminiszterrel, most azt találgatja az amerikai sajtó, hogy az elnök stábja tényleg ennyire nem érti-e a világot, vagy direkt voltak súlyosan meggondolatlanok.

A találkozóra a Fehér Házban került sor, ahonnan Trump stábja kitiltotta a sajtót. Még az állandó tudósítókat sem engedték be, kivéve a Fehér Ház hivatalos fotósát, akinek a munkássága többnyire láthatatlan marad (nem igazán követik az Obama fotósa által lefektetett hagyományokat).

Az oroszok viszont hoztak magukkal egy fotóst, akiről csak annyit mondtak, hogy a külügyminiszter, Szergej Lavrov hivatalos fotósa. Azt elfelejtették megemlíteni, hogy mellette az erősen állami befolyás alatt álló, orosz közszolgálati médiának is dolgozik.

Két probléma lett ebből

Az orosz fotók azonnal hozzárférhetők lettek a neten, így ha az amerikai közvélemény vagy az amerikai média képet akart kapni az eseményről, kénytelen volt az orosz állam által jóváhagyott, és az orosz fél számára kedvező fotókhoz nyúlni a találkozóról. Amerikai (független) média pedig jelen sem lehetett a találkozón, hogy árnyalja a képet. A megbeszélés az orosz képek alapján csupa mosoly és egymásra odafigyelés volt. Jó hangulatban telt, Trump és Lavrov olyanok rajta, mint az évtizedes cimborák, akik most végre, újra találkoznak)

Fotó: Flickr

A találkozó az amerikai fél szerint nem a nyilvánosságnak szólt, ezzel indokolták a sajtó kitiltását, és azzal vádolják az oroszokat, hogy átverték őket a fotós személyével, amikor nem mondták el, hogy a képeket az orosz állami média is ki fogja adni (pedig ez nyilvánvaló volt, hiszen a fotósról tudni lehetett, kinek dolgozik).

A másik, kevésbé sajtóetikai problémát a biztonsági szolgálatok vetették fel, a fotós ugyanis bármilyen lehallgatóeszközt magával vihetett a terembe. A Fehér Ház biztonsági átvilágítása szakemberek szerint alkalmatlan arra, hogy egy kifinomultabb készüléket is kiszűrjön, mondjuk a fotós kamerájába rejtve. Ez utóbbi a találkozó időzítése miatt is különösen szerencsétlen fényt vet a Trump-gárdára, az elnök ugyanis épp most rúgta ki az FBI igazgatóját, aki a Trump-kampány orosz szálai után indított nyomozásokat felügyelte.

Mondhatjuk persze a képek alapján, hogy pár mosolygós fotó miatt teljesen súlytalan dolog ezen rugózni, hiszen mindegy, ki csinálta a kézfogós képet a két politikus arcról, de érdemes hozzáolvasni ehhez Panyi Szabolcs cikkét az orosz propaganda működéséről, vagy ezt a másik írást arról, hogyan lehet a legegyszerűbb fotóval is durván ferdíteni a valóságot.