Összesen háromszor jelent meg a meghekkelt Orbán-interjú

Tovább folytatódik a Fejér Megyei Hírlap kálváriája a híressé vált, karácsonykor megjelent és az egész lapcsaládban kötelezően címlapon közölt Orbán-interjúval. Mint arról korábban beszámoltunk, az interjú néhány módosítással került be az újságba, azóta már kiderült, hogy a korrektor jelszavával történtek a változtatások. Úgy tűnik azonban, valakik még most is tesznek róla, hogy az ügy újra vihart kavarjon.

A 24.hu számolt be arról, hogy április 10-én és 11-én is tettek róla ismeretlenek, hogy a kormányfői interjú ismét eljusson az előfizetőkhöz. A cikkben képernyőfotókkal illusztrálják a leveleket, amiken látszik: a szokásos időtől eltérően kaptak levelet a lap digitális előfizetői. Ezekből kiderült, hogy április 10-én, éjfél előtt kaptak az olvasók egy értesítést, amiben azt írták, hogy nézzék meg az aktuális lapszámot, de a link a karácsonyi lapszámra vezetett, benne az ismert, módosított interjúval.

Gyorsan észlelhették a hibát, ugyanis a 24.hu szerint a linken később már a hekkeléstől mentes interjú nyílt meg, illetve a csatolmányt is teljesen eltávolították a levélből. Nagyjából ugyanez játszódott le április elsején is, vagyis összesen háromszor jutott el az átírt interjú a lap olvasóihoz, pedig elméletileg a felelősöket már kirúgta a cég, bár a nyomozás még tart az ügyben. A kirúgott újságírók közül ketten pedig hitelrontás miatt perelnek.

A 24.hu kereste a Pannon Lapok Társaságát és a Mediaworksöt is, de nem kaptak választ.