Azt hittem, hogy a közönség rühellni fog

Mennyire lepte meg a Breaking Bad és a Better Call Saul sikere?

Nagyon, több okból is. Amikor beszálltam a Breaking Badbe, a sorozat éppen a második évadának végén tartott, és még nem találta meg a közönségét. Szerencsére az AMC-nél nagyon hittek Vince Gilligan víziójában és kitartottak a sorozat mellett, majd jött a Netflixes vetítés, és kiderült, hogy a Breaking Bad tipikusan az a sorozat, amit a nézők imádnak ledarálni. A közönségünk ugrásszerűen nőtt, szóval simán igaz, hogy a technológiai fejlődés mentett meg bennünket. A Better Call Saul indulásakor magamban jó előre elfogadtam, hogy a közönség rühellni fogja a sorozatot, mert úgy gondolják majd, hogy a Breaking Bad sikerét meglovagolva egy ócska másolatot csinálunk.

Hatalmas, meglepetés volt, hogy milyen nyitottan álltak hozzá a nézők, és az is, hogy a kritikusok az első pár epizódot látva megadták az esélyt a Better Call Saulnak, hogy megtalálja a saját hangját. Ezért nem lehetek eléggé hálás. Sokszor eszembe jut,. hogy vajon hány országban vannak olyan ügyvédek, akik Jimmyhez hasonlóan űzik az ipart, de a nemzetközi sikert elnézve elég sok helyen. Jó, a sorozat másik központi eleme, a két testvér kapcsolata is nagyon izgalmas, és simán lehet, hogy ez is sok nézőt ültet le elé hétről hétre.

Mennyire nehéz a karakterrel azonosulni évadról évadra? Nem unja már Jimmyt/Sault?

Eleinte nagyon nagy falatnak tűnt az egész, kezdve azzal, hogy a karaktert, Jimmyt, nekünk kellett megteremteni a Breaking Bad és a Better Call Saul két alkotójával, Vince Gilligannel és Peter Goulddal közösen. A Breaking Badben ugye Saul egyértelműen közli Walter White-tal, hogy nem Saul Goodman a neve, az csak egy álca, szóval szinte teljesen szabad kezünk volt Jimmy kitalálásában, hiszen a magánéletéről, a valódi énjéről abban a sorozatban semmit nem árultunk el. Az első Better Call Saul-évad szinte csak arról szólt, hogy felfedezzük Jimmyt, megtudjuk, mi hajtja, honnan jött és hova tart. A második évad forgatásakor nem volt könnyű visszarázódni a karakterbe, az pedig kifejezetten ijesztő, hogy tudjuk, hová jutunk el, hogy mi lesz Jimmyből, és hogy ezt valahogy majd el kell kezdeni felépíteni - mert igazság szerint a második évad sem járt sokkal közelebb az igazsághoz mint az első. Elég sokat kínlódtunk abban az évadban, vagyis inkább én.

Saul/Jimmy/Gene

Az idén 54 éves Bob Odenkik nem tartozik a közismert színészek közé, illetve játszott ő kismillió filmben és tévésorozatban, de főszerepet most kapott először. Itthon leginkább a Fargo második évadából, a better Call Saulból és a Breaking Badből lehet ismerős. A pályáját nem színészként, hanem íróként kezdte, a Monty Python-társulat hatására, akiknek humora már gyerekként elvarázsolta. (Ezt nem mi mondjuk, hanem ő nyilatkozta, még mielőtt.) 1987 és 1991 között a Saturday Night Live egyik írója volt, első Emmy-díját 1989-ben ilyen minőségében kapta meg, pedig színészként is részt vett a műsorban. A második Emmy-díját a The Ben Stiller Show-ért adták neki 1993-ban, és Emmyből nem is nyert többet, pedig Jimmy McGill szerepéért is jelölték (a kritikusok díját viszont kétszer is elvitte).

1995-ben Mr. Show címen az HBO-nak írt egy szkeccsshow-t, amiben olyan, ma már befutott komikusok szerepeltek,. mint Sarah Silverman, Jack Black, Mary Lynn Rajskub, Brian Posehn vagy Scott Aukerman. Első mozifilmje, a Melvin Goes to Dinner nagy kritikai siker volt, de a közönséget nem érdekelte, ettől kicsit elkedvetlenedett és inkább a tévére koncentrált, jelentkezett az Office amerikai verziójának főszerepére, de az alkotók inkább Steve Carell mellett döntöttek. 2009-ben csatlakozott a Breaking Bad stábjához, 2014-ben a Fargo második évadában szerepelt, 2015 óta pedig a Better Call Saul főszereplője.