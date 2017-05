Dominának öltözött Mádai Viviennel nyerte a nézettségi versenyt a TV2

Mind a kereskedelmi korcsoportban, mind a teljes lakosságban a Nagy Duett nyerte a múlt heti nézettségi versenyt. Az RTL-re hétfőn visszatért 1 perc és nyersz számai elmaradtak a Konyhafőnök és az Esküvő első látásra eredményeitől, de így is nyerte a Híradó utáni sávot. A TV2-nek bejött a heti négy alkalommal jelentkező Vigyázat, gyerekkel vagyok!

A Nagy Duett a kereskedelmi korcsoportban kiköszörülte a múlt heti csorbát (csak harmadik lett a Vasember 3 és az Eurovíziós dalfesztivál döntője mögött), 302 ezer nézője volt, és 20 százalék feletti közönségaránya, ami ma már elismerésre méltó teljesítmény. Nem ártott a nézettségnek az sem, hogy a műsor stylistja Mádai Vivienre és Völgyesi Gabira olyan göncöket adott, amiből kis híján kiugrottak a másodlagos nemi jellegeik. A teljes lakosságban ismét egymillió néző fölé mentek (1 019 350) de pár száz nézőt vesztettek a múlt héthez képest.

A TV2 számára jó hír, hogy a teljes lakosságban tíz, 18-49-ben hat műsoruk is szerepelt az első harmincban, és igen, ennek arrafelé örülni szokás. A kereskedelmi célcsoportban a Vigyázat, gyerekkel vagyok! négy adással is befért a top 30-ba, a Tények viszont kiszorult onnan, a 49 év alattiakat ezek szerint nem köti le a kormánypropaganda.

Az idősebbeket már sokkal inkább, hiszen mint a hét Tények-adás befért az első 30-ba a teljes lakosságot illetően. Az első 50 legnézettebb műsor közé ezen a héten csak RTL- és TV2-produkciók kerültek be, a köztévének ha nincs BL-meccse vagy Forma-1-e esetleg egy Euróvíziója, akkor elfelejtheti a listák élmezőnyét, pedig nem megugorhatatlan akadályról van szó, a teljes lakosságban az 50. Castle-epizódot 395 078 néző látta.

A napi bontás továbbra is rémisztő képet mutat Andy Vajna tévéjére nézve, a délutáni szappanopera-sáv után hétköznap menekülnek tőlük a nézők, és csak a vasárnapot tudják megnyerni a Nagy Duettnek köszönhetően. Ősszel megint lehet majd próbálkozni, akkor talán összejön egy hétköznap is. A teljes lakosságban csak annyival vannak beljebb, hogy a Tények 20 százalékos közönségarány felé kúszik, de így is kikap a Híradótól.

Amire rá lehet sütni, hogy közepesen sikeres, vagy inkább a TV2-höz képest átlag felett teljesít, az a Vigyázat, gyerekkel vagyok, ami a teljes lakosságban 15 százalékos közönségaránynál is többet tud, azaz a Majka-féle 50 milliós játszma számait közelíti meg. Meg ugyan nem veri az RTL-en párhuzamosan látható Éjjel-nappal Budapestet és Barátok köztöt, de lecsíp a nézettségükből.