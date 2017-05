A fiatalok nagy ívben tesznek a tévére

Az MMOnline írja, hogy a Jófogás és a GKI kutatása szerint a háztartásokban már az okostelefon az első számú telekommunikációs eszköz a tévé előtt, de ennél is fontosabb, hogy a még otthon élő Z generáció ('90-es évek közepe és a korai 2000-es évek környékén születettek) számára a telefon mellett a PC és a laptop is előrébb van a fontossági listán. Az Y generáció ('80-as évek eleje és a '90-es évek közepe között születettek) számára szintén fontos a laptop, ennek a korosztálynak az egyharmada fogyaszt tartalmat inkább innen.

A kutatásban megkérdezettek 55%-nál még mindig esti program a tévézés, de csak 28%-uk kapcsolja be képernyőt kifejezetten egy konkrét műsor miatt. Sokat mondó adat, hogy a Z generáció negyedének már olyan kedvenc műsorai is vannak, amiket a tévében nem is látni. A tévézők 65%-a háttértevékenységként tekint a tévézésére, és a legkevesebbet az Y és az X ('60-as évek közepétől a '80-as évek elejéig születettek) generáció bámulja a tévét.

A hírműsorok és híradók fogyasztása minden korosztályra jellemző, de leginkább az Y generáció az, akik nem csak nézni szeretik a híreket, hanem olvasnak is róla. A Z generációs 44%-ka tájékozódik a közösségi oldalakról, de az Y generáció egyharmada is már inkább a social mediát választja, ha hírekről van szó.