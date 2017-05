Naponta egymillióan hallgatják Balázst a Rádió 1-en

A TNS-Hoffmann Mediameter legfrissebb (február-március-április havi összevont) mérésének adatai alapján stabilan egymillió fölött van a Rádió 1 napi hallgatóinak száma. A mérések szerint Rádió 1-nek 1.020.000 fős napi tábora. A TNS-Hoffmann Mediameter 5541 fős mintát vett alapul, ezzel a méréssel a piacon a legnagyobb mintaelemszámot produkálja.

A Rádió 1 napi hallgatottsága hónapok óta emelkedik, köszönhetően Sebestyén Balázsék reggeli műsorának, a Reggeli Show-nak, országosan a 15-59 és a 18-49-es, magas vásárlóerővel rendelkező korosztályban is az első helyet foglalja el. A Rádió 1 Budapesten a reggeli műsorsávot követően is megtartja piacvezető pozícióját a magas vásárlóerejű célcsoportokban, köztük a kiemelten fontos 15-59-es korosztályban is, ez annak is köszönhető, hogy az elmúlt időszakban a rádió intenzív terjeszkedésbe kezdett.

A Rádió 1, Andy Vajna rádiója, 2016 november 15-től fogható több vidéki nagyvárosban. Miután a Class FM-nek tavaly novemberben a médiatanács nem hosszabbította meg a frekvenciaengedélyét , a Rádió 1 lett az egyik legjelentősebb kereskedelmi rádió a hazai piacon. Lefedettsége azonban továbbra is messze van az országostól.