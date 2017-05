Ezeket a sorozatokat nézzük majd ősszel

Amióta megváltoztak a tartalomfogyasztási szokások, azaz mióta a jóember már nem a tévében nézi az élő adást, hanem tableten vagy okostelefonon, notebookon vagy asztali gépen, ráadásul nem akkor, és nem azt, amit a tévék tukmálna rá, szóval azóta a nagy amerikai országos tévék folyamatosan veszítenek jelentőségükből. A csökkenő nézettség leginkább a 18-49-es, vagy inkább a 14-49-es korosztályban tapasztalható, az idősebbek továbbra is kitartóan tévéznek, szóval lesznek új sorozatok ősszel is, amik szépen lassan hozzánk is lecsorognak majd.

Hiba lenne a nézői eróziót és a piaci fragmentációt a tabletet bámuló gimis csajra kenni, ahogy a Netflixre is felesleges ujjal mutogatni. A mostani trend, az, hogy a lineáris tévézés (akkor nézed, amikor a tévében megy) leértékelődött, egy sokkal összetettebb folyamat, amiben a írósztrájktól a gazdasági válságon át a technológiai fejlődésig sok összetevő is feltűnik. A nagy amerikai tévék, az ABC, a CBS, a Fox, az NBC és a The CW (jó, ez annyira nem nagy, de hagyományosan ide sorolják) viszont nem tudnak mit csinálni, annyi nézőből élnek meg, amennyi van.

Ha ezt a számok nyelvére kellene lefordítani, a 2012-13-as évadban, azaz mindössze 5 éve, a nálunk érthetetlenül földbe állított NCIS (a TV2 vetíti) 21,3 milliós nézettséggel futott, 18-49-ben pedig 4.0-ás ratingje volt, ami annyit tesz, hogy az ebben a korcsoportban tévével rendelkező háztartások átlagosan 4 százaléka nézte a sorozat epizódjait, ami kb 5,2 millió nézőt jelent. Az NCIS 2015-16-os évada ezzel szemben 16 millió nézőt érdekelt, 18-49-ben pedig csak 2 milliót. Ez nagy bukta, az nyilvánvaló, de mit tehetnek a tévék? Nem lesz már 50 millió nézője egy műsornak sem, mint a 2001-es Survivor-finálénak, és nem fogja 24 millió 18-49-es néző követni az American Idolt sem (ami nem mellesleg pont a 2017-18-as évadban tér vissza a tévébe).

A network tévék tartalmainak minőségét és milyenségét elég sok tényező befolyásolja. Az egyik legfontosabb az, hogy ezeket a tévéket mostanra már nagyon nem a fiatalok nézik. A legfiatalosabb The CW nézőinek medián kora 44, a legidősebb CBS-é 59, de a többiek sem állnak jól, az ABC és NBC 54, a Fox 49 éves átlagnézővel bír. Teljesen érthető tehát, hogy a tartalom, amit ezek a tévék berendelnek és évadokon át a képernyőn tartanak, nem feltétlenül merészebb, mint egy szókimondóbb Szomszédok-epizód. Nem segít ebben az amerikai NMHH sem, a káromkodás, a szex és az erőszak ábrázolása olyan szigorú, hogy egy oldalról mutatott női mell miatt még 2017-ben is bírságoltak meg tévét.

A tévék vezetősége viszont igyekszik felvenni a kesztyűt, és a kábeltévék és streamingszolgáltatók tartalmainak valamiféle konkurenciát állítani, hiszen a hirdetési piacon nem az 54, hanem a 25 éves néző az értékesebb, őket kell visszaültetni valahogy a tévé elé, vagy ha nem is, de legalább rábírni őket, hogy a network tartalmat nézzék, akár felvételről, elcsúsztatva, a netről streamingelve, mindegy hogyan. Pontosan ezért lenne botorság egy kézlegyintéssel elintézni a nagy tévék, pontosabban a nagy stúdiók őszi kínálatát, hiszen ezek között a sorozatok között lehet az új Lost vagy Grace klinika is, ráadásul a magyar tévék programvásárlással foglalkozó szakemberei múlt héten, az LA Screenings nevű eseményen nézték meg az új pilotokat, és hoznak majd döntést arról, mit vesznek meg a hazai piacra.

Kezdjük pár számmal:

A 2016/17-es évadban az amerikai network- és kábeltévéken, illetve a streamingszolgáltatóknál összesen 77 sorozat ért véget vagy kapott kaszát, 1111 (!) sorsa kétséges.

Jelenleg 330 sorozat látható adásban, nyáron 83 újonc és 126 visszatérő széria érkezik.

Ősszel 22 újoncra számíthatunk és 63 visszatérőre.

A 2017-18-as év egészét tekintve összesen 78 újonc és 350 visszatérő sorozat lesz.

Ez így embertelen magas szám, befogadhatatlanul magas, ugye, de minket a 22 újonc érdekel leginkább. A idei trendeket elnézve nagy megfejtésekkel nem fogunk találkozni, a network tévék a járt utat tapossák 48-as bakancsban, a lábukat a földhöz csapdosva izomból. Bejött az OJ Simpson-ügy és a valós bűnesetek feldolgozása? Oké, akkor jön egy sorozat egy másik híres amerikai ügyről. Jól mennek a képregénysorozatok, és a nézőknek még nincs herótjuk tőlük? Akkor jöjjön még vagy három, mit veszthetünk? Még mindig nézik a The Big Bang Theoryt, de a szereplőknek kifizetett lóvé miatt egyre kevésbé rentábilis? Jöjjön egy előzménysorozat az ifjú Sheldonról! Régen jól ment a S.W.A.T., a Roseanne, a Dynasty és a Will és Grace? Miért ne támasztanánk fel őket? Az emberek Trump alatt a hazafiasságról beszélgetnek? Toljunk be három katonai témájú sorozatot!

A katonások

A The Brave a Homeland egyik producerének sorozata, egy amerikai elit egység és a hátterét biztosító hírszerzők sztorija. Anne Heche és Mike Vogel a két főszereplő, az előzetes alapján tökös jenkik macsóskodnak a zászló árnyékában. A CBS-nél kb. ugyanez lesz a Seal Team, ami viszont itthon azért lehet sikeres, mert a Dr. Csontban főszereplő David Boreanaz viszi a hátán Jessica Paré és Max Thieriot mellett. Boreanaz egyébként az eredetileg beválogatott Jim Caviezel (A célszemély) helyére lépett be a sorozatba. A sztorija tipikus katonatörténet, elitkommandós bevetések keverednek a szülői értekezlettel, hátország és vér, vagy amit akartok.

A harmadik újonc, a Valor, meglepetésre egy elit katonai egységről szól, csak a szereplői (Charlie Barnett, Christina Ochoa, Corbin Reid és Matt Barr) sokkal szebb és fiatalabb emberek mint az első kettőnek, de hát a The CW kimondottan a 25-34 éves nőkre lő a sorozataival. A történet viszont sok fokkal érdekesebb, mint a két másiké, hiszen nem epizodikus jellegű, hanem szerializált, és egy elkúrt szomáliai bevetés hátterét és következményeit dolgozza fel.

A képregényesek

Tessék megkapaszkodni: 2018 nyaráig összesen 18 szuperhősös sorozat kerül képernyőre a network-, kábel- és streamingtévéken, melyek közül hat jelenleg is látható az öt nagy tévé valamelyikén, és ősszel jön még hozzájuk két újonc, mindkettő a Marveltől. Az Inhumans lehet a tévé X-Menje, aminek első két részét IMAX-kamerákkal forgatták és moziban mutatnak majd be. Az Inhumans arról szól, hogyan a S.H.I.E.L.D. ügynökei sorozatból jól ismert szupermutánsok, akiket Kree faj alkotott az ősemberek génjeinek baszkurálásával, a Földre hazamenekülve igyekeznek mittudom én, túlélni. Anson Mount, Iwan Rheon, Serinda Swan és Ken Leung szerepel benne.

A másik Marvel-sorozat, a The Gifted a Foxra jön, és ha csak a színtiszta hájpot nézzük, ez lehet az ősz nagy durranása. A Fox nagyon bízhat a produktumban, mert elképesztő összegeket tolnak a prómóciójába. A sztori középpontjában egy átlagos amerikai család áll, melynek gyerekeiről egyszer csak kiderül, hogy mutánsok. Menekülnek, mert a gonosz kormányzat be akarja gyűjteni a kölyköket, és csak más, illegalitásban élő mutánsokban bízhatnak. A főbb szerepekben Amy Acker, Blair Redford, Coby Bell, Emma Dumont, Jamie Chung, Natalie Alyn Lind, Percy Hynes White és Stephen Moyer látható.

A krimik/procedurálisok

A network tévék műsorának gerincét a mai napig a krimisorozatok adják. Egyszerű, könnyen emészthető formátumok, bármikor be lehet csatlakozni, nem csoda, hogy ősszel 16-18 ilyen visszatérő sorozat lesz képernyőn a Hawaii Five-0-tól a Gyilkos elmékig. Ezekhez csatlakozik még öt hasonló sorozat. Az első menten kilóg a sorból kicsit, hiszen a The Good Doctor egy picit House-alapokra építkező kórházas széria, amiben a főhős egy autista ÉS savant-szindrómés sebész, aki az emberi érintkezésekben pont olyan járatlan, mint emilyen elképesztően fantasztikus orvos. Az alkotója a House-t is jegyző David Shore, a főszereplő Freddie Highmore (Bates Motel)

A true crime-vonalat lovagolja meg a a Law & Order: True Crime című sorozat, amiben a szüleiket lemészárló Menendez-testvérek ügyét dolgozzák fel 8 részben. A főszereplő Edie Falco (Maffiózók) lesz. A S.W.A.T.-remake Shemar Moore (Gyilkos elmék) főszereplésével készült, és egy, a gettós gyökerei és az egysége iránti hűség között őrlődő kommandósparancsnokról szól, aki persze kemény, mint a vídia. A többi szereplő is ismerős (Jay Harrington, Kenny Johnson és Lina Esco), de az alkotó az igazán nagy név, hiszen a Kemény zsarukat is jegyző Shawn Ryan az, aki azóta sem tud igazán nagyot durrantani, de hátha majd most.

Az ABC-re jön a Ten Days in the Valley, aminek alapsztorija erősen hajaz egy pár évvel ezelőtti francia sorozatéra: egy túlhajszolt tévéproducer nő éppen egy elég kemény válóper közepén tart, reggeltől-estig melózik és közben neveli a kislányát, aki viszont egy este eltűnik a házából. És persze van egy rakás gyanúsított és mindenkinek akadnak titkai. A főszerepben Kyra Sedgwick (A főnök), mellette Erika Christiansen és Adewale Akinnuoye-Agbaje a nagy név. A csúcstechnológiát a krimivel vegyítő sorozatokból sincs hiány mostanában, igaz, az első évadot túlélőkből már annél inkább. Igazán nagy karriert a Jeremy Piven főszereplésével készült Wisdom of the Crowdnak sem jósolok, de mit lehet tudni. A sztori annyi, hogy Piven egy techmilliomos, akinek megölik a lányát, így alkot egy olyan appot, amin keresztül egyfajta közösségi bűnüldözést lehet végezni. Abba most ne menjünk bele, hogy ez mennyire veszélyes, hiszen csak egy sorozatról van szó, ugye. Monica Potter, Natalia Tena és Richard T. Jones is látható majd benne.

A sci-fi-k

Két drámai és egy vígjátéksorozat érkezik ősszel ebben a zsánerben (már ha a képregényhősös szériákat kihagyjuk a szórásból), és kettő ezek közül nagyon hasonlít egymásra. Ami kilóg a sorból, az a Ghosted, egy egykamerás sitcom (mint az Office) amiben Craig Robinson és Adam Scott két lúzert alakít, akiknek a világot kell megmenteni idegen lényektől. Első blikkre egy munkahelyi komédia lesz, meglátjuk mennyivel tud többet. Lesz egy "rendes" Star Trek sorozat, a Discovery című amit a CBS rendelt be, de nem lineáris, hanem online tévére, a CBS All Access nevű szolgáltatóra. A sztori az első Star Trek-sorozat és az Enterprise közi időben játszódik, és persze hogy az űr felfedezése a témája. Michelle Yeoh és a The Walking Deadből nemrég kiírt Sonequa Martin-Green lesz a két főszereplő. Erről a sorozatról már most lehet tudni, hogy itthon is elérhető lesz, hiszen a CBS a nemzetközi terjesztést megoldja a Netflixen keresztül.

A harmadik sorozat a legkockázatosabb, hiszen az a Seth MacFarlane az alkotója, aki elég megosztó személyiség, neki köszönhetjük a Family Guyt és az Amerikai fatert is, meg a Ted 1-2 című elég alpári vígjátékokat. A The Orville a Foxon lesz látható, műfaját tekintve egyórás munkahelyi komédia, ami történetesen egy űrhajón játszódik. A friss szingli kapitány (MacFarlane) megkapja a USS Orville parancsnoki posztját, és perszehogy az exnejét (Adrianne Palicki) osztják be mellé. A sorozat egyértelmű Star Trek-paródia, azon múlik a siker, hogy MacFarlane mennyire nyomja rá magát a történetre.

A szappanok

Így él a leggazdagabb 1 százalékon belüli elit - kb. ez a szlogenje a Dynastynak, ami természetesen a The CW sorozata és egy remake, továbbra is két család viszálya lesz a középpontban, sok-sok ármány, pénz, kúrás, csillogás, biztos akad, aki erre ugrik. Alan Dale, Elizabeth Gillies és Grant Show a főszereplője. A másik szappan a The Gospel of Kevin címet kapta, és nem is igazi szappan, inkább családi tankmese egy önző paliról, aki elindul a lejtőn lefelé, de nagyon, amikor egy angyal(?) megbízza a világ megmentésével, és persze ettől jobb ember lesz, blablabla. Jason Ritter a főszereplő.

A vígjátékok

Öt új sitcommal indul az ősz (már ha a Will és Grace folytatása annak számít), ezek között a Young Sheldon című előzménysorozat tűnik a legérdekesebbnek: a The Big Bang Theory egyik főszereplőjének a gyermekkoráról szól. Egykamerás sorozat lesz, az előzetes nem rossz. Bezzeg a 9JKL című hagyományos sitcomé nagyon is az, egy klasszikus felállást dolgoz fel az egymás mellett levő lakásokban élő családtagokkal, és ugyan veterán sitcomszínészek (David Walton, Elliott Gould, Linda Lavin, Liza Lapira, Mark Feuerstein és Matt Murray) dolgoznak benne, de így is nagyon gáznak tűnik.

A The Mayor lesz az év feelgood-sorozata, és arról szól, hogy egy fekete rapperkölyöknek nem jön össze a zenei karrier, így megpróbálja a nevét bedobni a köztudatba azzal, hogy elindul a polgármesterválasztáson. Ki nem találják, mi történik. A Me, Myself and I a Saturday Night Live-ból frissen távozó Bobby Moynihan sorozata, és egy férfi életét dolgozza fel, pontosabban annak három, meghatározó periódusát, 1991-et, 2017-et és 2042-őt. Ez érdekesnek tűnik, a CBS-re jön majd.