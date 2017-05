Visszatér a sajtópiacra a Népszabadságot kijátszó üzletember

Magyar céget jegyeztetett be napilapkiadásra egy ciprusi cég, Media Development Management Kft. néven. A 3 millió forintos törzstőkéjű vállalkozásnak ugyan limassoli ügyvezetője van, de a szálak ahhoz a Heinrich Pecinához vezetnek, aki a lap megszüntetése előtt a Népszabadságot kiadó Mediaworks tulajdonosa volt, és aki azt nyilatkozta, a Népszabadságot csak „pár napra” kellett bezárni, és csak a fizetésük miatt problémázó újságírók miatt nem tudott aztán újraindulni. (A Mediaworks azóta Pecinától Mészáros Lőrinc cégének tulajdonába került.)

Az új magyar céget bejegyző CPS Trading & Investments Cyprus Limited korábbi neve ugyanis idén márciusig VCP volt, ez pedig Pecina központi cégének, a Vienna Capital Partnersnek a rövidítése. Ráadásul a CPS neve a Népszabadság megszüntetésekor is felbukkant: a lapbezárás előtt azóta is tisztázatlan okból a limassoli társaság nevére íratták a Mediaworks gazdáját – emlékeztet a HVG, hozzátéve, hogy a Media Development bejegyzését az a Horváth és Társai Ügyvédi Iroda végeztette, amely korábban Pecinának is dolgozott, és még a cég székhelye is azonos az irodáéval.

Egyelőre nem lehet tudni, mi lesz az új cég tevékenysége, de az tény: a Fidesz egyelőre „csak” tizenkét megyei napilapot tart központi irányítás alatt – amelyekben heti összesen 144 oldalnyi propagandahirdetést jelentet meg a központilag leszállított, minden lapban szóról szóra ugyanúgy megjelenő cikkek mellett –, és egyelőre sem a kelet-magyarországi lapokat kiadó Russmedia, sem a Délmagyarországot és a Kisalföldet kiadó Lapcom Zrt. nincs a kormány kezében.