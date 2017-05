A Magyar Nemzet újságírója kapta a Vízy Dorka-díjat

A Vízy Dorka Alapítvány idén másodszor ítélte oda a Vízy Dorka-díjat, amellyel évente ismernek el egy kiemelkedő újságírói teljesítményt a tragikusan fiatalon elhunyt rádiós újságíró születésnapján, Vízy Dorka emlékének ápolására. A díjra rádiós, televíziós és írott sajtóban dolgozó újságírók pályázhattak, egy előző évben megjelent anyaggal, fejenként csak egy munkával, olyan témákban, amelyek fontosak voltak Vízy Dorka számára is.

A díjat a Magyar Nemzet munkatársa, Szathmáry István Pál nyerte el a Hogyan került Lengyelország „trónjára” Jézus? című cikkével, ami a Magyar Nemzet Magazinban jelent meg 2017. január 28-án. A cikk témáját a lap így foglalta össze: "Tavaly novemberben Krakkóban tízezrek gyűltek össze, hogy Lengyelország trónjára emeljék Jézust, megjegyezve azért azt is, hogy az államelnököt továbbra is Andrzej Dudának hívják. Az eseményen maga az elnök és a kormány egy része is részt vett, az egyház részéről azonban sokan rosszallották, hogy Jézus Krisztust végső soron mégiscsak politikai célokra használták fel."

A díj egy egyszeri, 250 ezer forintos támogatás, odaítélésről szakmai zsűri döntött. Tavaly a díjat az Index munkatársa, Hanula Zsolt nyerte el a Nem a gyerekeket kell félteni az internettől, hanem a nyugdíjasokat című cikkével. Szathmáry nevét már akkor is kiemelte a zsűri, akkor az "Albánia amazonjairól", a férfiként élő észak-albániai szűz nőkről szóló cikkével nevezett.