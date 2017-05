A Nagy Duett a korai nyárban is a legnézettebb

A korai nyár a tévés nézettségre is rányomta a bélyegét, vasárnap este az emberek még a telekről jöttek visszafelé, amikor a Nagy Duett már az utolsó előtti adását nyomta. Ennek megfelelően egymillió alá esett a nézettsége a teljes lakosságot tekintve, de nemcsak a TV2-t verte oda a nagy meleg, az RTL műsorainak is csökkent a nézettsége.

A Nagy Duett a kereskedelmi korcsoportban is nyert, de mindössze 4 ezer nézővel verte ez Éjjel-Nappal Budapestet - az RTL sorozata egyébként az első tízbe 4 adással is bekerült, 4 Barátok közt és a monacói Forma-1-es közvetítés mellé. A nyári uborkaszezon kezdetén az első 30 legnézettebb műsorba a TV2 nyolc adással került be a 18-49-es korosztályban és tízzel a teljes lakosságba. (A többi értelemszerűen RTL-műsor volt.)

Nagy változás, földindulás nem volt múlt héten, érdekességek is alig: talán az annak számít, hogy a monacói időmérő és a Honvéd-Videoton NB1-es bajnoki döntő is a legnézettebb ötven műsorszám közé tudott kerülni. A hétköznapokat az RTL vitte, ötből ötöt, a vasárnapot a TV2 fölényesen, a szombatot alig nyerte meg főműsoridőben. Az egész napos közönségarányt tekintve az RTL- és a TV2-csoport közötti különbség tovább csökkent, és már csak 5%, főműsorban viszont az RTL 31 százalékos közönségarányát a TV2 még sokáig nem fogja tudni megközelíteni (22,2%).

A teljes lakosságot nézve a legviccesebb, hogy szombat este 7-től fél nyolcig a Szerencseszombat vonzotta a legtöbb nézőt, 11,6 százalékos közönségaránnyal verte a két nagy kertévét is. Más öröme a közmédiának múlt héten nem nagyom volt főműsorban.