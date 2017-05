Haldoklik a kamu média Amerikában, ezért inkább Magyarországra költöznének

Az egész világon komoly problémát okozó álhíroldalak terjedése erős hatással volt az amerikai választásokra is. Donald Trump győzelmében közrejátszott, hogy az Infowarshoz vagy a Breitbarthoz hasonló oldalak a valóság minden alapját nélkülöző lejáratókampányban segítették Trump megválasztását, miközben rendes újságként próbálták beállítani magukat. Minden elmond az egészről, hogy a Breitbart News egyik alapítója, Steve Bannon ma Trump egyik fő stratégiai tanácsadója.

Trump megválasztása után éppen ezért várták sokan, hogy a szélsőjobboldali gyűlöletre, rasszizmusra, dezinformálásra és konkrét hazudozásra építő portálok népszerűsége tovább növekszik az illiberális hatalomátvételnek köszönhetően. Azonban a Vanity Fair friss cikke szerint pont az ellenkezője történt meg a dolgoknak, pedig Larry Solov vezérigazgató még kifejezetten optimistán nyilatkozott tavaly novemberben a portál jövőjéről.

Januárban a Breitbart még a 45. legolvasottabb weboldal volt Amerikában, amivel olyanokat előzött meg, mint az ultraliberális Huffington Post, vagy a tradicionálisan konzervatív Fox News, de még a Washington Postnál vagy a Buzzfeednél is többen olvasták. Sőt, egy hónappal később már az ESPN-t és a PornHub-ot (!!!) is megelőzték, ami tényleg brutális növekedésnek mondható.

Igen ám, de a májusi Alexa.com-mérés szerint az előbb felsorolt oldalak továbbra is hasonlóan népszerűek, mint korábban, közben a Breitbart mindössze 281. a látogatási listán. Más méréseknél is hasonló adatok jöttek ki, miszerint az elnökválasztás utáni időszakhoz képest 53 százalékkal csökkent a Breitbart olvasottsága. Ennél sokkal súlyosabb probléma az úgynevezett alt-right számára, hogy a Breitbart mellett drasztikusan csökkent az összes hozzá hasonló álhíroldal (National Review Online, Drudge Report, Infowars, Daily Caller) olvasottsága is, illetve a Fox News nézettsége a harmadára csökkent, amivel 17 év után megelőzte a jobboldali hírcsatornát a CNN és az MSNBC is.

Szakértők szerint a gond az lehet, hogy a választások alatt nyilvánvaló volt ezeknek az oldalaknak a célja:

folyamatosan támadni Hillary Clintont, a demokratákat, a liberálisokat és Trumpot ültetni ezzel a hatalomba.

Ez sikerült is, és most, amikor elképesztően nagy érdeklődés kísér minden Trump-kritikus cikket, a Breitbart és a társai kamu médiája nehezen képes megvédeni az amerikai elnököt, és az olvasók számára is vonzó módon kontextusba helyezni a döntéseit. Közben a kellemetlen témákat és balhékat vagy egyáltalán nem kezelik, vagy elrejtik valahol a főoldal alján, és igyekeznek teljesen érdektelen és aktualitást nélkülöző gyűlöletcikkekkel terelni a figyelmet. És ez éppen azért kellemetlen, mert a Breitbart már bőven nemzetközi terjeszkedésben gondolkozik.

A brit Breitbart fontos szerepet játszott a Brexitben, azonban Franciaországban a kutyát nem érdekelte, és Macron győzött, Németországban pedig még el sem indultak. Éppen ezért érdekes, hogy az Atlantic Hogyan lett Magyarország a szélsőjobb menedéke című cikke szerint már arról keringenek a pletykák, hogy a Breibart.hu domént azért regisztrálták be, mert hamarosan nálunk is elindul a világ legismertebb álújságának szerkesztősége. Azt persze nehéz elképzelni, hogy az Origo, a Lokál, a Ripost, a 888, a TV2, a Pesti Srácok vagy a Magyar Idők mellett mennyire lesz ennek értelme és piaci indokoltsága, hiszen a kamu média mainstreambe emelése Amerikában egy bukott álomnak tűnik most már, de nálunk ez éppen a kő kemény valóság.