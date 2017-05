De tényleg, milyen volt magyarként az NBA?

Ha valaki a kilencvenes években kattant rá amerikai kosárlabda-bajnokságra, akkor valószínűleg három dolog maradt meg neki igazán: a low budget kosaraskártyák, a Michael Jordan-féle Chicago Bulls és Dávid Kornél odaigazolása.

Ezért is talál majd be ennek a rétegnek a Sport TV dokumentumfilmje, a Kornél on Tour, ami a máig egyetlen magyar NBA-s amerikai éveit dolgozza fel egy órában, onnantól kezdve, hogy először kiment a Bullshoz, ami már eleve nem indult egyszerűen. A reptéren ugyanis nem várta senki, ott volt tök egyedül, taxizhatott vagy félórát az autópályán az edzőközponthoz, és hamar rájött arra is, hogy az iskolában összeszedett angol tudás sem lesz elég, úgyhogy inkább mindig azt rendelte a kajáldákban, amit az előtte álló. Mert azt könnyebb volt kimondani.

A film végigveszi Dávid kinti életének nagyjából összes fontos állomását, attól az apartmantól indulva, ahol a megrendelt pizza belerohadt a hűtőbe, egészen az NBA-csapatok öltözőiig. Összehozzák a volt csapattársakkal is.

Eleinte az ember kicsit feszeng, hogy mit fognak szólni az egykori kosarasok meg klubvezetők, amikor az intim szférának számító öltözőkben és klubépületekben feltűnik egy kis magyar stáb egy volt kosarassal, de aztán jön a kellemes meglepetés.

Mert elsőre ugyan meglepőnek tűnhet, hogy olyan arcok emlékeznek a magyar játékosra, akikkel tizenhét évvel ezelőtt fél szezont vagy néhány meccset játszottak együtt, de ez is mutatja, hogy az NBA mennyire komoly biznisz, ahova iszonyú nehéz bekerülni, pláne ott megragadni. Viszont aki bekerül, azt nem felejtik. A kilencvenes években ráadásul bőven nem volt annyi légiós, mint manapság, az pedig még beszédesebb, hogy azóta sem jutott be magyar kosaras a bajnokságba.

Dávid Kornél tök őszintén veszi végig ezeket az éveket, és hogy mit jelentett neki Jordan-rajongóként a Bullsban kosarazni, először találkozni egy edzőteremben a legendával, meg lehúzni százvalahány NBA-s meccsen. És megélni azt, hogy egyik napról a másikra kivágják, mert hát úgy működik ez az ipar arrafelé. Egy ponton még el is sírja magát a filmben, de röhögni is tud a saját hülyeségein meg bénázásain.

Az sem véletlen, hogy road movie-ként lett beharangozva a Kornél on Tour, mert hát tényleg minden elemében az. Kicsit garázsprojekt feelingje van, mert operatőr nem volt, a Dávid Kornéllal kiutazó Szaniszló Csaba és Gallai László nemcsak riporterkedett, hanem felvett egy csomó jelenetet is, aztán itthon egy nyolc-tízfős stáb gyúrta össze az anyagot.

Nyilván tök más kategória költségvetés szempontjából, de az ESPN sokszorosan díjazott dokusorozata, az ESPN 30 for 30 hangulata időnként visszaköszön, és arra is ráébreszti az embert, hogy mennyi témát lehetne feldolgozni a magyar sport elmúlt 30-40 évéből kicsit közvetlenebb, személyesebb formában.

Akit nem izgat fel annyira az NBA világa vagy nem igazán volt rákattanva az aranykorszakát élő Chicago Bullsra, az mérsékelten fogja érdekesnek találni a filmet, de ettől függetlenül hiánypótló volt, és remélhetőleg nem az utolsó ilyen.

A Kornél on Tour tévépremierje június 4-én 20.30-tól lesz a Sport 1-en.