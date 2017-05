Tényleg nem olcsó mulatság a Forma-1

A Magyar Nemzet foglalta össze egy cikkben, hogy mennyi az annyi, azaz mennyit kell fizetni azért, hogy a Forma-1-es versenysorozat (nem fogjuk száguldó cirkusznak hívni juszt se) futamait a magyar nézők is láthassák. Mármint legálisan, mert illegálisan az MTVA-t kicselezve is lehet nézni a versenyeket, ugye. Az eddig sem volt kérdéses, hogy az F1 jogait drágábban mérik, mint a dél-koreai tollaslabdaligáét, és az MTVA nem is csinált titkot abból, hogy a 2017 és 2019 között megrendezésre kerülő 3 szezon közvetítéséért 5 milliárd forintot fizet ki. Ez nem forintban 18,21 millió dollárt tesz ki, azaz évenként átlagosan nagyjából 1,62 milliárd forintba kerül az adófizetőknek.

Jó, futja, de az évi 88 milliárdból 1,62 az elég húzós tétel. Ha úgy nézzük, egy versenyhétvégén a F1 az M4 Sport műsoridejéből 5-6 órát tesz ki, van 20 futam, az 100-120 óra, szóval a gyártási költségekkel még csak nem is számolva egy órányi kontent minimum 162 millió forintba kerül, azokat is beleszámolva meg úgy 170-be. A jogdíj mértéke egyébként évről évre változik (olcsóbb nem lesz, az nyilvánvaló), de hogy mennyivel, arról a Hungaroring Sport nevű promótercég, aminek az MTVA a jogdíjat fizeti, nem tájékoztatta a Magyar Nemzetet. A találgatás szintjén 7,5-10 százalékos emelés valószínűsíthető.

És ez csak az egyik fele a dolognak, hiszen a hungaroringi futammal Magyarország is részt vesz a buliban. Ahhoz, hogy valaki futamot rendezhessen, nem elég egy pálya és a kiszolgáló létesítmények felhúzása és szolgáltatások biztosítása, ki kell fizetni a rendezési jogdíjat is, ami 2002-ben még 10,29 millió dollár volt, idén viszont már 38 millió, ami testvérek között is 10,5 milliárd forint (meg az apró). Nem nehéz kiszámolni, hogy ezt az összeget a versenyhétvége három napja (péntektől vannak rendezvények és szabadedzések) nem termeli ki, azaz ilyen áron az F1 már nagyon nem rentábilis.

A nézettség az más tészta, az MTVA-nak az 52 hetes tévés idényből a sportközvetítések hozzák a nézőket, ha az M4 Sportot kivennénk a csoportból, az egész napra számított átlagos közönségarányuk 5 százalék környékére esne vissza a mostani 7-9 százalékról. Az F1-es futamokat jól nézik a tévében, a 18-49-es, kereskedelmileg fontos korosztályban az első 30 legnézettebb műsor között vannak, és jóval kifizetődőbb, mint a hétvégenként 2 meccsel jelentkező NB1, amiért évi 4 milliárd forintot kell fizetni.