Hozzávágtak még hétmilliárd forintot a közmédiához

Az Országgyűlés által korábban megszavazott 69,86 milliárd forint közszolgálati költségvetési támogatáson felül 7 milliárd forint pluszpénzt utalt a médiatörvény alapján Karas Monika, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke a közmédiának 2016-ban – írja a 24.hu az NMHH tavalyi gazdálkodásának zárszámadásáról szóló törvényjavaslata alapján.

De ezen a 7 milliárdon felül is volt ok a váratlan boldogságra a közmédiánál. Az eredetileg előirányzott 1,09 milliárd forint, kereskedelmi médiumokból származó médiaszolgáltatási díj helyett végül 1,16 milliárd forintot kaptak, másrészt a reklámbevételük az eredetileg 2016-ra előirányzott 6,67 milliárd forint helyett 9,32 milliárd forint lett, írja a 24.hu, megemlítve, hogy az MTVA reklámidejét a Habony Árpád hitelezőjeként és az Orbán-kormány volt főtanácsadójaként is ismert Tombor András cége, az Atmedia értékesíti. Az Atmediának amúgy is elég jól ment: tavaly megháromszorozta a bevételeit.