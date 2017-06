Tovább hízik a Vajna-gömböc

Elképesztően stresszes és megterhelő feladat lehet ma Andy Vajnának lenni. Az egykori hollywoodi producer egyszerre filmügyi kormánybiztos, a TV2 és a Rádió 1 tulajdonosa, kaszinócézár és drága nején keresztül a szépségversenyektől a fánkozásig rengeteg dologban érintett. Ezért is meghökkentő, hogy honnan az az energia, aminek köszönhetően most bevásárolta magát abba az IKO Csoportba, ami évek óta fontos műsorgyártója több magyar kereskedelmi csatornának.

A 24 cikke szerint Vajna társtulajdonossá vált az IKO-ban, aminek különböző vállalatai műsorgyártással, értékesítéssel, kábeltelevíziós forgalmazással és celebmenedzseléssel is foglalkoznak. Ez az IKO volt korábban az RTL egyik nagyon fontos partnere, de mióta Dirk Gerkens a TV2-höz igazolt, Rákosi Tamásék cége is inkább a kormány kedvenc kereskedelmi csatornájával dolgozik többet.

Az IKO többek között a Sztárban sztárt és a Nagy Duettet is gyártja, amik a TV2 kevés ténylegesen sikeres műsoraihoz tartoznak. Az üzlet egyébként nem túl meglepő, a Rákó márkájú kotongumikat is gyártó Rákosi tavaly december óta tagja a TV2 igazgatóságának is.