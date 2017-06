Elrabolták a holland Keresem a családom stábját Kolumbiában

Két holland újságírót elraboltak Kolumbiában, a venezuelai határhoz közel. Derk Boltnak és Eugenio Follendernek a hétvégén veszett nyoma Catatumbo régióban - írja a BBC. Ebben az országrészben több gerillaszervezet is működik, köztük a szélsőbaloldali ELN.

A BBC szerint a két elrabolt újságíró egy Hollandiában évekkel ezelőtt örökbefogadott kolumbiai gyermek édesanyját kereste, ezért voltak az országban. A kolumbiai hatóságok azt kérték az elrablóktól, hogy azonnal engedjék szabadon a két férfit.

Az újságírók a holland Spoorloss nevű tévéműsornak dolgoznak, ami a Keresem a családom néven ismert, az RTL Klubon is futó műsornak a holland megfelelője. Ebben a műsorban családtagokat kutat fel a stáb. Derk Bolt a műsorvezető, Eugenio Follender pedig az operatőr. Bár a BBC híre nem szól arról, hogy összesen hányan voltak a stábban, de ennél a műsornál megszokott, hogy kis, két-három fős stáb dolgozik a helyszínen. Egyébként a gyakorlat az, hogy nem a "semmibe" mennek, a forgatásra általában már minden elő van készítve, tehát a keresett édesanya is megvan. Ettől függetlenül egy veszélyes, távoli helyen bármi megtörténhet, ahogy most sajnos meg is történt.

A másfél-kétezer fegyveresből álló ELN, a második legnagyobb kolumbiai lázadócsoport 1964 óta folytat harcot a kormánnyal, és gyakran hajt végre emberrablásokat váltságdíj reményében. A kolumbiai kormány béketárgyalásokat kezdett az ELN-el, miután tavaly novemberben már békét kötött a nagyobbik baloldali gerillaszervezettel, a Kolumbiai Forradalmi Fegyveres Erőkkel (FARC). A béketárgyalások Brazília, Norvégia, Kuba, Chile, Venezuela és Ecuador védnöksége alatt zajlanak Quito közelében, egy birtokon.