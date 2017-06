Rengeteg pénzért vásárol tévésorozatokat a Facebook

A Wall Street Journal szerint a Facebook hajlandó 3 millió dollárt is fizetni egy epizódért, hogy a közösségi oldalnak is legyenek saját gyártású sorozatai, mint az Amazonnak, Netflixnek, HBO-nak és lassan minden magára valamit is adó digitális iparban utazó vállalatnak. A kezdést nyár végére szánják, és kifejezetten azt a 13-14 éves korosztályt célozzák, ami a Snapchat és a Youtube (és a szüleik) miatt alapvetően kerülik a Facebookot. A Snapchaten ráadásul egy rakás cég gyárt eredeti tartalmakat, mint a Disney, az MTV vagy a Time Warner.

Természetesen nem csak a tinikre, hanem a náluk idősebbekre is lőne a Facebook, a 17-30-as korosztályra olyan típusú műsorokkal próbálnak lőni, mint a Pretty Little Liars, a Scandal vagy A Nagy Ő, ami Sixx szakvéleménye szerint inkább a női közönséget célozza. A hírek szerint az indulásnál rögtön két tucat sorozat lesz elérhető a Facebookon, amiknek a hossza 10 és 30 perc között lesz.