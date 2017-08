Milliós váltságdíjat kérnek a hackerek az HBO-adatokért

Hétfőn egy újabb adag HBO-tól kilopott információ került ki az internetre, írja az AP. Maga az adatmennyiség nem olyan nagy (3,4 GB), de a jelentősége annál inkább, hiszen kiderül belőle, hogy a cég belső levelezését is sikerült feltörni. A hackerek többmilliós váltságdíjat követelnek, azt állítva, hogy teljes sorozatévadok kerültek a birtokukba, és elég kényes céges dokumentációhoz is hozzáfértek. A hackről és hátteréről itt írtunk.

A HBO továbbra is azt azt álláspontot képviseli, hogy nem tárgyalnak a hackerekkel, és bíznak a hatóságokban és kiberbiztonsági cégekben, akikkel közösen keresik az elkövetőket. A hétfőn közzétett adatok mellé egy 5 perces videó is járt, amiben egy Mr. Smith nevű hacker az HBO vezérigazgatójának, Richard Pleplernek üzent, hogy három napja van utána 1,5 terabyte-nyi sorozat, céges adat, szerződés és levelezés kerül majd ki a netre. A váltságdíj összege 6-7 millió dollár, bitcoinban. A hackerek azt állítják, ebből élnek, és évente 12-15 millió dollárt keresnek cégek megzsarolásával. Plepler konkrétan azt is megkapta emailben, hogy a váltságdíjat hogy fizesse ki.

Az egész sztori kezd olyan lenni, mint a USA Network Mr. Robot című sorozata (itt írtunk róla), amiben egy anarchista hackercsoport nagyvállalatokat támad, és dönti be kis híján a nyugati bankrendszert. A hackerek azt állítják, fél éven át dolgoztak az HBO hálózatának feltörésén (ezért kérnek csak 6 milliót), és az összes kilopott sorozatepizódot az "HBO Is Falling" (Bukóban az HBO) felirattal ellátva fogják a netre feltolni. Ami az adatokat illeti, Pleplertől 37 977 emailt loptak el, de náluk vannak a cég jövőbeli fejlesztéseinek tervei, sorozatötletek és -forgatókönyvek, és a Trónok harca szereplőinek telefonszámai is.

A hackerek azt állítják, olyan hálózati- és rendszerhibákat tártak fel, melyről még a Microsoft sem tud, és nagyjából félmillió dollárt költöttek a műveletre. Az HBO állítólag a 17. célpontjuk, és eddig csak három cég nem fizetett. Az FBI egyébként azt tanácsolja, hogy akinek fontos, hogy az adataik ne kerüljenek ki az fizessen.