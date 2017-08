Soha többé nem találunk majd Disney- és Pixar-filmeket a Netflixen

Megszakítja együttműködését a Netflixszel a Disney, mivel saját online videóplatformot hoz létre. Addig, 2019-ig még minden marad a régiben, azt pedig majd később jelentik be, hogy az intézkedés a Star Wars- és a szuperhősfilmeket is érinti-e.

A Walt Disney helyi idő szerint kedden délután jelentette be, hogy 2019-cel megszünteti a tavaly megkezdett együttműködését a Netflix online videostreaming-szolgáltatóval, mivel addigra létrehozzák saját, hasonló, előfizetős szolgáltatásukat. Így 2019 után a Disney és a Pixar élőszereplős és animációs filmjeit - köztük a Jégvarázs folytatását vagy az élőszereplős Oroszlánkirályt - és tévéműsorait már csak ezen a platformon lehet majd nézni, legalábbis az USA-ban.

Ez persze azt is jelenti, hogy a Disney és a Pixar termékei a Netflixen kívül semmilyen más streaming szolgáltatónál sem lesznek elérhetőek, de azt, hogy mi lesz a sorsa a Disney által felvásárolt olyan stúdiók új filmjeinek, mint amilyenek a Marvel szuperhősfilmjei vagy egyáltalán nem utolsósorban a Star Wars-sorozat, még nem jelentették be. "Még az is lehet, hogy ezekben megmarad az együttműködésünk a Netflixszel, de korai lenne még bármit mondani" - jelentették ki.

Egyelőre azt sem lehet még tudni, hogy a 2019 előtt a Netflixre felkerülő Disney- és Pixar-filmekkel mi lesz, addig mindenesetre zavartalanul folytatódik a két cég együttműködése.

A Disney egyúttal azt is bejelentette, hogy még korábban, már 2018 elején elindít egy másik online streamingszolgáltatót is, amelyen az ESPN sportműsorai lesznek elérhetőek.