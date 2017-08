Nem tárgyal az HBO a zsaroló hekkerekkel

A most kikerült új epizódok közül a Félig üres (Curb Your Enthusiasm) részei érinthetik a legérzékenyebben az HBO-t, mert a sorozat hat év szünet után folytatódik, és érthetően nagy az érdeklődés iránta. Ezenkívül egyébként a Bizonytalan (Insecure) és a Nagypályások (Ballers) egyes részeit is elérhetővé tették a hekkerek, akik már hetek óta zsarolják az HBO-t, és a korábbi hírek szerint 6 millió dollárt követelnek.

A cég viszont az alábbi közleményben zárkózott el mindennemű párbeszéd elől: "Nem tárgyalunk a hekkerrel, és nem fogunk minden egyes kiszivárogtatott információ után megszólalni" - írta az HBO. "A hekker továbbra is nyilvánosságra hozhat a lopott anyagok közül valamit, hogy ezzel generáljon médiafigyelmet. Ebben a játékban mi nem akarunk részt venni."

Az IndieWire megjegyzi, hogy egyelőre a kikerült sorozatok nem gyakoroltak komolyabb hatást az HBO nézettségére, és amikor kikerült egy Trónok harca-epizód (melyet nem ezek a hekkerek loptak el), az sem hozott kevesebb nézőt a csatornának.