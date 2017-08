Még többet költ filmekre és sorozatokra a Netflix

Hosszú interjút adott a Netflix programmingért felelős vezetője, Ted Sarandos, a Variety című amerikai lapnak. Ebben elmondta, hogy a streaming szolgáltató jövőre 7 milliárd dollárt szán filmekre és sorozatokra. Ezzel folytatódik a növekedés, 2016-ban 5 milliárd dolláros volt a büdzsé, az idei évre pedig 6 milliárdot szántak. Ezen összeg nagyobbik része még mindig más stúdiók zsebébe vándorol, azért fizet a Netflix, hogy náluk legyen elérhető a filmjük vagy sorozatuk. Még néhány év, hogy a költés felét tegyék ki a saját gyártású produkciók.

A Netflixnek jelenleg 104 millió előfizetője van 190 különböző országból. Ami a tévés piacot illeti, ott jelenleg jóval erősebbek, az felhasználók is elsősorban tévés, sorozatos tartalmakat fogyasztanak Netflixen. Sarandos viszont szeretné a saját gyártású filmes tartalmaik presztízsét is szeretné megnövelni, például azzal, hogy összeszednek néhány Oscar-jelölést.

Eddig elsősorban a népszerűség volt a lényeg számukra, ezért szerződtek már évekkel ezelőtt Adam Sandlerrel például. Az Okja viszont már egy olyan film, amit egy inkább művészfilmes alkotóval készítettek el és a Mudbound című filmüknek is Oscar kampányt terveznek. Ez a 2. világháborúból hazatérő katonákról szól, akiknek a déli államokban uralkodó rasszizmussal kell megküzdeniük. Ezért a filmért 12.5 millió dollárt fizettek a Sundance fesztiválon, amire a többi forgalmazó csak felvonni tudta a szemöldökét és megjegyezni, hogy a Netflix túl sokat költ.

Ezzel kapcsolatban a programigazgató azt mondta, hogy a Netflix a profitból fedezi a kiadásokat, de számítsnaka arra, hogy a felelőtlenül zleti döntések miatt kerül majd rossz helyzetbe a cég. A cikk szerint a Netflixnek jelenleg 4.8 milliárd dolláros tartozása van, illetve 15.7 milliárd dollárnyi tartozása van, a stúdiókkal kötött hosszabb távú együttműködések keretében.

A Netflixnél tudják, hogy hamarosan egyre több stúdió szánja el magát olyan lépésre, mint a Disney, hogy nem adják el nekik többé a filmek jogait, ezért kedzték el még időben a saját gyártást. Ezért kötnek szerződést minél több nagyobb névvel, hogy az előfizetők azt érezzék a Netflix-előfizetést akkor sem érdemes lemondani, ha már más stúdiók filmjei nem elérhetőek el rajta keresztül.

A Disney felé egyfajta visszavágás is lehetett, hogy megszerezték Shonda Rhimest, aki olyan sorozatokat készített, mint a Grace klinika vagy a Botrány, amik az ABC legsikeresebb drámasorozatainak számítanak. Szintén a Netflixen tér vissza a munkához a késő esti beszélgetős műsorok élő legendája, David Letterman, illetve Jerry Seinfeld Comedians in Cars Getting Coffee című sorozata is a Netflixen folytatódik majd.

Ezenkívül a nemzetjözi piacot is jó előre meg akarják hódítani, mielőtt újabb cégek kapcsolahtnának. A Netflixnek jelenleg 17 nem amerikai sorozata van, de néhány év alatt ezt szeretnék megsokszorozni és legalább 70, helyi sorozatot berendelni.