Egy fenékkel nem lehet a TV2-t és az ATV-t is megülni

A vizes vb háziasszonyi szerepét miért vállaltad el?

Nagyon régóta dolgozom olyan emberekkel, akiknek szívügye a vizes vb, és a kezdetektől érdekelt a dolog, arról nem is beszélve, hogy mindig is közel álltak hozzám a sportok. Amikor kiderült, hogy a tervezett időpontnál hamarabb rendezzük meg, nem volt kérdés, hogy részt veszek benne.

És a háttere nem zavart? A túlköltekezés, a feleslegesen kihajigált milliárdok?

Az szerintem egy magyar betegség, hogy állandóan azt nézzük, mennyibe kerül valami, és nem azt, milyen hozadéka van Magyarországnak.

Milyen hozadéka van a vb-nek?

Most zajlik a FINA Masters, itt van 9000 sportoló, és 20 000-en regisztráltak a versenyre, ami azt jelenti, hogy ennyien hozhatták magukkal a családjukat, és ez az a hozadék, ami sokkal többet jelent, mint amit elvett volna, csak erről nem beszélünk. Azt nem lehet elvitatni az országtól, hogy ez egy olyan lehetőség és egyben kihívás is volt, amilyennel sportszinten még nem találkoztunk. Ilyen magas színvonalon megrendezett sportesemény még nem volt hazánkban. Egészen fantasztikus volt magyarnak lenni a vb helyszínein, és szerintem ez az, ami kell Magyarországnak. Sokkal inkább, mint a stadionok.

Lehet forintosítani ezt, vagy a minimum 130 elköltött milliárdra bejövő hozadékot vagy hasznot?

Persze hogy lehet, úgy, hogy amikor majd eltelt egy hónap, akkor megnézzük, mit jelentett a vb idegenforgalmi, turisztikai szempontból. Csak majd adjatok erről is hírt, ne csak a költésről. Én egyébként nem foglalkoztam a politikai részével ennek az egésznek, csak a protokollrészéért felelek. Politikáról ne kérdezz.

Ne kérdezzelek politikáról, amikor egy politikai műsort fogsz vezetni az ATV-n?

Nem azt fogok, hanem egy hírműsort.

Az Egyenes beszéd annál azért több, legalábbis ha abból indulok ki, ahogy Kálmán Olga vezette.

Az, hogy ő hogyan vezette, és hogy belevitte a politikát, nem azt jelenti, hogy én is állást fogok foglalni. Nekem az a dolgom, hogy kérdezzek, a nézőnek meg az a dolga, hogy eldöntse, hogy hazudnak-e neki, vagy sem. Persze ha nyilvánvaló hazugság hangzik el, bárki szájából is legyen, arra rá fogok kérdezni, hiszen ez a dolgom.

Olyan fordult már elő, hogy a riportalanyról tudtad, hogy hazudik, mégsem kérdezhettél vissza?

Nem. Olyan volt, hogy rendelkeztem olyan háttér-információkkal az illetőről, amiket nem használhattam fel műsorokban, mert off the record, azaz versenyen kívül mondtak el nekem. Ezzel nem szabad visszaélni, ezt hívják újságírói etikának. Én újságírócsaládban nőttem fel, azon szocializálódtam, hogy ilyen háttér-információval nem élünk vissza, mert nem tisztességes, hacsak az illető nem jelzi előre, hogy ezt lehet. Természetesen az más tészta, ha az infóm nem az alanytól van közvetlenül.

Amikor a Mokkában rákérdeztél a mellébeszélésre vagy hazugságra, akkor rászóltak a füledre?

Nem, de nekem volt egy megállapodásom a szerkesztőkkel, hogy nem szólnak hozzám élő adás alatt, csak az időt mondják be. Pontosan tudták, hogy nem vagyok beszabályozható.

Azaz, azt kérdeztél a vendégtől, amit akartál?

Mi, a műsorvezetők tulajdonképen csak a végtermékei vagyunk egy folyamatnak. Vannak a szerkesztők, a producerek, az adásrendezők, és mi, akik az arcukat adják a dologhoz.

Na, ez az: ti adjátok az arcotokat hozzá.

Muszáj hitelesen képviselni saját magunkat is. Ha leegyeztetem a stábbal, hogy mik az irányok, akkor onnantól fogva nem szólhatnak bele abba, hogyan teszem fel a kérdést.

Olyan előfordult, hogy ezeken az egyeztetéseken jelezted, hogy mit akarsz megkérdezni, és szóltak, hogy azt ne?

Igen, előfordult.

És ilyenkor mit csináltál?

Feltettem a kérdést, de nem bunkón, nem indulattól fűtve. Olyanokat kérdeztem, már a nem ajánlott körből, ugye, amikre szerintem a közvélemény kíváncsi. Amiről mindenki beszél, ami közszájon forog, azt meg kell kérdezni. Többek között azért álltam fel, mert ezt egy idő után már nem lehetett megcsinálni. Voltak kérdéskörök, amikben szerettem volna többet kérdezni, jobban belemenni, de abban a megváltozott, sokkal inkább bulvárosabb Mokkába, amit otthagytam, ez már nem fért bele.

A Mokka átalakulása organikus volt, vagy fentről irányították?

Erről nem engem kellene kérdezni. Én annak idején Azurák Csabával kezdtem el a Mokkát, vele meg tudtam beszélni mindent adás után, mi volt jó, mi nem, mit hogy kellett volna kérdezni, és így tovább. Hihetetlen műhelymunka folyt a Mokkában annak idején, ami mára megváltozott. Ott volt egy Liptai, egy Havas, és lehet bárkire bármit mondani, rólam is, hiszen megosztó személyiségek vagyunk, ezért is ülünk ott, de az érdemeinket nem lehet elvitatni. Ez ma már nincs így.

Végül Kökény-Szalai Vivien miatt álltál fel?

Két éve ezelőtt döntöttem úgy, hogy ezt abba kell hagyni, eddig érlelődött. De személyi kérdésekbe nem szívesen mennék bele, legyen elég annyi, hogy az utolsó évben nagyon megváltozott minden a Mokka körül, de a hírosztályon és a riportergárdában is.

Ettől még a műsorvezető lehet szakmai.

Ez nem ennyire egyszerű kérdés. Onnantól, hogy előző nap leegyeztetjük az adásmenetet, én, a végtermék, már nem csak magamért felelek. Azt meg kell érteni, hogy nagyon sok esetben, ha én ott, élőben hozok egy döntést abban a tekintetben, hogy mit kérdezek és mit csinálok, akkor elsősorban nem magamat hozom rossz helyzetbe, hanem a szerkesztőt és a felelős szerkesztőt, mert őket veszik elő. Ezt pedig nem tehetem meg olyan emberekkel, akiknek a megélhetése függ attól, hogy ott dolgoznak-e, vagy sem. Azzal, hogy én felálltam és elmentem, saját magamért vállaltam a felelősséget. De azt, hogy tulajdonképpen másokra verjem rá a balhét, nem tehettem meg.

Próbáltak marasztalni?

Igen. Felkínáltak egy műsort, amiről te is és az egész sajtó megírta, hogy a TV2-n lesz, de ha lesz belőle valami, az ATV-n csinálom meg, mert nem lehet egy fenékkel két lovat megülni. Nem lehet egyszerre a TV2-nél és az ATV-nél is dolgozni.

Ki mondta ki a végső szót? Az ATV? Te?

Amikor felmondtam a TV2-nél, elég sok telefont kaptam elég befolyásos emberektől, hogy ezt a műsort a TV2-n csináljam meg. Tárgyaltunk is, és megmondom őszintén, legyezgette a hiúságomat, hogy a TV2 ennyire akar engem, de a végén én döntöttem úgy, hogy inkább ne. Az ok egyébként az volt, hogy míg az ATV-nél biztos a helyem, a TV2-nél egyáltalán nem lett volna az, és mivel két gyerekért tartozom felelősséggel, a jövőmet nem tehetem fel egy 12 adásból álló műsorra, ami után ki tudja, mi lesz.

Vendégként azért visszamennél TV2-s műsorba?

Amikor eljöttem, tényleg nagyon sokan felhívtak, köztük a hírigazgató is, és sajnálták, hogy így alakult, és ha bármilyen lehetőséget látok arra, hogy visszamenjek TV2-be, akkor szóljak. Mondtam, hogy nem megyek vissza. Erre azt kérték, hogy ha valami műsorba vendégnek felkérnek, arról gondolkodjam el. Ez benne van, az ember haknizik, szóval erről lehet szó, de a műsorvezetésről nem.

A tervezett műsorodat átírtad az ATV-re, vagy maradt a koncepció?

Maradt. Olyan nőkkel fogok benne beszélgetni, akiket mérvadónak és sikeresnek tartok, őket hívom fel magamhoz, hogy töltsenek el velem egy délutánt, hozzák a gyerekeket is, majd főzünk, és közben beszélgetünk. Egyfajta Összezárva Friderikusszal parafrázis lesz. Nekem az nagyon fontos, egyfajta létkérdés, hogy a női lélek mint princípium 2017-ben hogyan derül ki. Merthogy visszük a családot, akár egyedül, akár a férjünkkel, társunkkal. De hogyan tudja magát és a családot menedzselni egy nő akkor, ha van mellette egy férfi, aki sokkal ismertebb, mint ő, netán a nő a társa ismertsége miatt vált híressé, ismertté. Ez saját ötletem és egyben szívügyem is, és az ATV ezt respektálta. El is engedtek volna a TV2-höz, ők viszont kizárólagosságot akartak, azaz vagy ők, vagy az ATV, válasszak. Választottam.

Kiket hívsz meg a műsorba? Volt egy előzetes lista, az ma is él?

12 nőt hívtam meg, hogy ki jön el közülük, azt meglátjuk. Lévai Anikó, Dobrev Klára, Rogán Cecília, Kunhalmi Ágnes, Botka felesége, Vona felesége van a listán, de nagyon szeretnék például a migránskérdésekkel foglalkozó Zsohár Zsuzsával is beszélgetni, aki három gyereket nevel egyedül, és több olyan nővel, aki a saját területén meghatározó tud lenni.

Van tabutéma?

Nincs, mindenről beszélgetünk majd a gyerekneveléstől az esteleges házassági problémákig, amiről én ugye egész sokat tudok mesélni.

Ez a része a dolognak nekem mindig furcsa volt. Miért éli egy tévés a magánéletét a sajtó nyilvánossága előtt?

Ez egy borzasztó dolog, és ha azt hiszed, hogy ezt le lehet állítani, hogy egyik napról a másikra ez megszűnik, és nem írja meg a sajtó a válásod részleteit, akkor nagyon naiv vagy. Én megpróbáltam, mindent elkövettem, és nagyon kellemetlen, hogy bizonyos tekintetben nem tudok ura lenni a saját életemnek. A bulvárlapok hamarabb tudták, mikor lesz kiírva a következő tárgyalásom, mint én, hamarabb kapták meg a rendőrségi jegyzőkönyvet, mint én, és így tovább. 13 perem volt vagy van folyamatban sajtótermékek ellen, ezekből tízet már megnyertem. Ezekről olvastál valahol? Nem. És itt nem sérelemdíjról van szó, hanem arról, hogy álljanak le. Arról sem tud senki, milyen peren kívüli megállapodások születtek különböző lapokkal arról, hogy a továbbiakban nem írhatnak rólam, ahogy arról sem, hogy ezeket mindig megszegik, és inkább kifizetik a bírságot. És ezt a képedbe is mondják.

Azért pereltél, amikor Lázár Jánossal és egy londoni kirándulással hoztak hírbe?

Elképesztő ez a városi legenda. El tudod képzelni, hol lennék, ha Lázár lett volna a szeretőm? Pereltem hát. Nem tudtak mit kezdeni a kamuhírt leközlőkkel, az eredeti forrás amerikai szerveren van, a magyar bíróság csak a vállát vonogatta. Van a közszereplőknek is méltósága, ezt a Ptk. mellett a Btk. is szabályozza, csak az igazságszolgáltatás nem működik megfelelően.

Az ATV-nél több műsorod is lesz, az ATV Startban és az Egyenes beszédben is szerepelsz majd. Melyik érdekelt jobban?

Az Egyenes beszéd. Hírjunkie vagyok, reggel 4-kor már azt olvasom, mi történt a világban, állandóan a hírtévéket nézem a BBC Newstól a CNN-en át a Hír Tv-ig. A Startot az ATV szerette volna, hogy elvállaljam, de még mielőtt megkérdezed, nem volt feltétele az Egyenes beszédnek, csak úgy gondoltam, hogy Vujity Tvrtkóval meg tudom csinálni, megvan köztünk a kémia, működünk tévés párosként, el tudjuk adni a terméket, mert azt azért be kell látni, hogy a műsorvezető azért van, hogy eladjon valamit. És onnantól nem működik a dolog, hogy nem a műsort, hanem saját magát akarja eladni. Ez a műfaj nem az önkifejezésről szól, hanem a nézői igény kielégítéséről. Nem azért ülünk ott, mert annyira jók vagyunk, bárki pótolható.

Bombera Krisztina és Mészáros Antónia is, akiknek a helyére érkezel?

Erről az ATV-t kellene megkérdezni. Bombival nagyon jó barátok vagyunk, nincs para emiatt köztünk. A nézettség viszont egy tévénél elég komoly tényező.

Ha már itt tartunk, fürdőruhás műsorvezetést az ATV-n is bevállalnál?

Tipikus. Egyszer, két másodpercig fürdőruhában látszottam a Mokkában egy medence partján, és ez még mindig téma. Nem szoktam ilyet vállalni, azelőtt sem, azóta sem. Akkor, ott, kiültem a medence szélére, ez bekerült az adásba, és azóta én vagyok a fürdőruhás műsorvezető. A TV2 ebből persze azóta sportot űz.

Mikortól leszel képernyőn az ATV-n?

Szeptember 4-én kezdek az Egyenes beszéddel, ezt heti váltásban vezetem Rónai Egonnal, majd jön mellé az ATV Start, amit szintén minden második héten vezetünk majd Tvrtkóval. Kevésbé lesz feszes, inkább bulvárosabb tempójú lesz, mint korábban, mert piacvezetőnek csak úgy lehet lenni.

Ez a cél?

Persze hogy ez a cél. Szeretek játszani, de nyerni még jobban. A Mokka sem egyből lett piacvezető, sokat kellett rajta dolgoznunk, itt sem azt várjuk, hogy egy csapásra a Reggeli Start lesz a legnézettebb reggeli műsor. Ehhez viszont át kell alakulni.

Az Egyenes beszédbe meghívott vendégek személyébe mennyire szólhatsz bele?

Maximálisan. Amit én szeretnék változtatni a műsoron az az, hogy a végén szeretnék könnyíteni egy kicsit, azaz az utolsó vendégnek inkább közéleti, mint politikai személyt akarok behívni. Nem lehet leterhelni a nézőt azzal, hogy még este kilenckor is hardcore híreket tolunk, kell egy kis lazulás, mint a CBS 60 Minutes című műsorában is van, az utolsó szegmens mindig könnyedebb. Az ATV ezt elfogadta, ahogy minden más javaslatomat is. A legfontosabb nekem az volt, hogy senki ne szóljon bele a munkámba, és ne kelljen kivennem a fülest élő adásban, mert ez is előfordult korábban.

Kommenteket szoktál olvasni?

Nehéz megállni, hogy ne olvassam el őket.

Mi fáj a legjobban a beszólások közül?

Az, hogy itt vagyok húsz év televíziózás után, és még mindig ott tartunk, hogy bikinis műsorvezetés. Amikor anyaságomban és nőiességemben támadtak.

Azért nem csak amiatt kapsz, az óvodás blogbejegyzés után eléggé eldurvultak a dolgok.

Tipikus esete annak, hogy egy mondatot kiragadnak a kontextusból, és azt fordítják az ember ellen. Egyszer egy mondat kikerül a netre, és soha nem mosod le magadról az elitizmust. Szörnyű volt. Ma már sokkal jobban odafigyelek arra, mi kerül ki.

Ha jól emlékszem, ez is közrejátszott abban, hogy nem lettél kormányszóvivő.

Rosszul emlékszel, ennek semmi köze nem volt hozzá. A könyvemben leírtam, miért nem lettem szóvivő: a férjem miatt nem mentem át a C típusú átvilágításon. Ezt úgy kell elképzelni, hogy bementünk Szilvásy Györgyhöz, az akkori titokminiszterhez, aki előtt az asztalon ott volt egy vastag akta, és közölte, hogy az a férjemé, és van benne olyasmi, mi miatt kizárt, hogy én legyek a szóvivő, és szerinte menjünk haza beszélgetni a dolgokról. Nem mentünk és nem beszélgettünk, de az akta tartalmát később megismertem.