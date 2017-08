Facebookos videósorozat lesz a Humans of New Yorkból

A Humans of New York hatalmas népszerűségű Facebook-oldal, jelenleg közel 18 millió követővel rendelkezik. Baromi egyszerű ötletből indult 2010-ben: abból, hogy New York utcáin rengeteg érdekes ember mászkál. Brandon Stanton fotós, az oldal alapítója őket akarta megmutatni, később pedig meg is szólaltatni. Minden nap lehetett olvasni egy sztorit, voltak viccesek, szomorúak, megdöbbentőek. A legtöbben fotóval vállalták a történeteiket, de előfordult, hogy valakinek nem mutatták meg az arcát.

Aztán ahogy a Humans of New York követőinek tábora nőtt, úgy lépett ki a korábbi keretei közül. Elkezdtek tematikus sorozatokat indítani, amikben Irakban és Afganisztánban szolgált veteránokat, szíriai menekülteket vagy rákkal küzdő gyerekeket és szüleiket meséltették. New Yorkból is kiléptek: bejárták többek között Pakisztánt, Iránt, Irakot, Ukrajnát és Mexikót, hogy az ott élők történeteit is megmutathassák. Még Magyarországon is jártak, menekültekkel forgattak. Olyan is elfordult, hogy az oldal rajongói segítettek valakinek, például egy árva etióp kisfiúnak eljutni új családjához Amerikába.

Könyv már készült a posztokból, most pedig újabb lépésre készülnek, a képek és szövegek mellett videósorozat formájában folytatják. A videók is a Facebookon lesznek láthatóak, az első részeket jövő héten teszik fel. Válogatni lesz miből, ugyanis a kétfős stáb az elmúlt években 1200 videót forgatott New York utcáin.