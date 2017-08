A legrosszabbat hozta ki belőlünk a Trónok harca

Az internet kedvenc sorozata manapság egyértelműen a Trónok harca, aminek hetedik évada a héten ért véget az HBO-n. A Kultrovat podcast legújabb adásában Varga Attila Sixx, Hanula Zsolt és Stöckert Gábor spoileresen mondják el véleményüket az utolsó előtti évadról.

A több, mint 50 perces beszélgetésben szóba kerül, hogy mennyire volt jó az évad, kik szolgáltatták a legnagyobb meglepetéseket és mely pillanatok okoztak csalódást. Arra is kitérnek a podcast résztvevői, hogy jót tesz-e a sorozatnak az a hihetetlen figyelem, amit kap és, hogy kell-e egy fantasy sorozaton maximálisan számon kérni a realitást.

Tehát figyelem, a beszélgetésben elhangzanak részletek az évad utolsó részéből!

A sorozat utolsó részéről szóló kibeszélő posztunkban ezen a linken lehet elolvasni.

Miért jó ez?

