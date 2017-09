Az RTL megsemmisítette a TV2 hétvégéjét

Régen volt már olyan, hogy ez egyik tévé olyan gyomrost mérjen a másikra, mint a múlt héten az RTL a TV2-re. A szombat estét és úgy amúgy az egész hetet is megnyerő X-Faktort minimum ötször annyian nézték, mint a TV2 programját. Hétköznap viszont szorosabb a verseny, az Áll az alku a teljes lakosság körében az Éjjel-nappal Budapestet is elverte, a Survivor pedig egyelőre nem nagyon találja a közönségét.

Az X-Faktor, bármennyire is kiszámíthatónak és unalmasnak tartjuk, a nézőket mindennél jobban érdekelte szombat este 8 és 10 között, a teljes lakosságban 1 199 225 nézőjük volt és 29,2 százalékos közönségarányuk, amivel szemben a TV2 egyelőre nem saját gyártású tartalmat, hanem filmeket vett elő, valószínűleg azért, mert úgyis mindegy volt, mit tesznek be a műsorba. A Taxi2-t 321 871, A pláza ásza 281 519 nézőt ültetett le a tévék elé, 8,5 és 7,6 százalékos közönségaránnyal. Az X-Faktor felvezetését a Roast is megköszönhette, 491 040 nézője és 19,3 százalékos közönségaránya volt a teljes lakosságban, míg a TV2-n a Hello Hollywood Návai Anikóval csak 106 ezer nézőt érdekelt. A fiatalabb lakosság körében az X-Faktornak 33,5 százalékos közönségaránya és 501 000 nézője volt, a Roast 248 756-ot és 21,4-et tudott. Hétvégén a TV2 ebben a korcsoportban csak szombaton 16:30 és 17:30 között volt nézettebb az RTL-nél (legalábbis az általunk látott Nielsen-adatok szerint), onnantól fogva az RTL előnye zavarba ejtően magas volt.

A teljes heti nézettséget tekintve a kereskedelmi korcsoportban a vasárnap esti magyar-portugál vb-selejtező volt a második legnézettebb műsor a maga 315 520 nézőjével, az első 25-be egyébként a monzai Forma-1-es közvetítés (11. hely, 233 000 néző) és a magyar-lett vb-selejtező (21. hely, 180 000 néző) is bekerült, azaz jó hete volt az M4 Sportnak. A TV2 a legjobb 25-be három műsort delegált, két Áll az alkut és egy Tényeket. A teljes lakosságban jobban áll a TV2, kilenc műsoruk van az első 25-ben, az M4 Sportnak viszont csak egy, a listát értelemszerűen itt is az X-Faktor vezeti.

A hétköznapok azért izgalmasabbak, mint tavaly ilyenkor, vagy mondjuk 3 hete, mert a TV2 átalakította a műsorszerkezetét, és már nem 90 perces Tények-Tények Extrával jelentkezik, a hírműsoruk 55 perces, és 5 perces fórral kezdik a főműsoridős programjukat. Ez egyelőre nem az igazi, hiszen az RTL Survivor - Éjjel-Nappal Budapest - Barátok közt triója ellen a Séfek séfe (sic!) - Áll az alku - Drágám, add az életed! hármasa 18-49-ben nem tud maradandót alkotni, de az irány biztató. A Séfek séfe 9,5 százalékkal kezdett, onnan ment fel 11,2-re, majd 11,3-ra, és péntekre 14,9-re, amivel megverte a Survivort is, ilyenre, utoljára az 50 milliós játszma volt képes, mármint egy RTL-es produkciót egy az egyben legyűrni. Az Áll az alku elég nagy kihagyás után tért vissza, 12,1 százalékos nyitással, a legjobbja 12,4 volt, a negatív csúcs 10,4, azaz legalább nem esett 10 százalék alá, ahogy a Drágám, add az életed is csak egyszer a héten.

A Survivor 20 százalékos közönségaránnyal indult hétfőn, de utána megbicsaklott, 18,7, ismét 18,7, 16,3 és 15 százalék következett, ami nagyon nem jó, a saját gyártású műsorok közül az RTL-en 15 százalékot hozni nem szokás, sőt. Bukásról korai lenne beszélni, mindenesetre nem véletlen, hogy vasárnap nap közben megismételték a szigetes reality első hetének adásait. A Barátok közt és az Éjjel-nappal Budapest is megsínyli a gyengébb felvezetést, ahogy csökkent a Survivor, úgy ment lejjebb az Éjjel-nappal Budapest is, csütörtök estére 14 pl. 14,3 százalékra (igaz, ekkor volt a magyar-lett meccs). A Survivornak a második héten nagyot kell javulnia, de erre egyelőre sok esély nem látszik.