A Twin Peaks maga az élet: nincs lezárás

Hétfőn véglegesen lezárult a Twin Peaks, melynek a harmadik évada 25 évvel később vette fel a fonalat, de miközben sok szálat elvarrt, legalább annyi új kérdést is felvetett. A Kultrovat Podcast új adásában Klág Dávid, Inkei Bence és Szabó Benedek énekes-dalszerző mondják el, miért fog nagyon hiányozni David Lynch és Mark Frost kultikus sorozata.

A Showtime-on újjáéledt (nálunk pedig az HBO-n látható) sorozattól sokan kedélyes nosztalgiázást vártak, melyben Cooper ügynök újra falja a cseresznyés pitét és literszámra issza a kávét, miközben a régi szereplők élete is meseszerűen folyik tovább. Nos, nem így történt, de vajon baj ez? És sajnálni kell, amiért nem kaptunk minden kérdésünkre választ a záró részekből, vagy egy Twin Peakstől pont hülyeség lett volna ilyesmit várni? Melyik hírességek epizódszerepei voltak emlékezetesek, és melyek voltak az évad azon jelenetei, amelyek még az elszánt rajongókat is előretekerésre késztették? Végül tudott-e hasonlóan forradalmi hatást gyakorolni Lynch a sorozatokra, mint az első két évaddal?

Figyelem a beszélgetés spoileres!

Ez miért jó?

