Máris távozott a Zoom.hu főszerkesztője

Alig másfél hónapja indult újra Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő hírportálja, és máris váltás történt a főszerkesztői poszton: a Zoom.hu-n megjelent cikkben a tulajdonos megköszönte a közös megegyezéssel távozó Zappe eddigi munkáját, és hozzátette, jelentős szerepet játszott az újság elindításában.

„A jelenleg tesztüzemben működő lap fejlesztései továbbra is gőzerővel zajlanak, miként a cél is változatlan: a Zoom.hu idővel a digitális hírpiac öt meghatározó szereplője közé akar tartozni" - fogalmazott Tarjányi Péter.

A 2008-ban már egy rövid ideig működő, és magát "független, szabadelvű, Európa-párti" médiumként meghatározó portál júniusban jelentette be a júliusi indulást, és azt is, hogy a főszerkesztő a korábban az Indexet is kiadó CEMP csoport két portálja, a Dívány és a Port.hu előző főszerkesztője, Zappe Gábor lett. A július 20-án indult lapnál az volt a terv, hogy a tesztüzem után a tervek szerint augusztus végén vagy szeptember elején indul be "rendesen" a portál.