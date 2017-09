Az RTL vezérigazgató-helyettese a Facebookon intett be a Figyelőnek

Kolosi Péter "Egy nap a dezinformáció világában" címmel írt nyilvános posztot a Facebookra arra a cikkre reagálva, ami a Figyelő tegnapi számában jelent meg, és azt igyekezett sugallni, hogy az RTL Magyarország hamis eredményt közölt a tavalyi évről annak érdekében, hogy a cég értéke alacsonyabbnak tűnjön az esetleges vásárlók előtt, mert, írja a cikk, az RTL-csoport eladása ismét terítéken van. Kérőt is megneveztek a Magyarországon jelenlévő Viacom képében.

Kolosi Péter mindezt minden alapot nélkülöző következtetésnek nevezi, és azt írja, hogy

Az RTL vezérigazgató-helyettese szerint az ismeretlen szerző (a cikk név nélkül jelent meg a lapban) az RTL Csoport éves jelentésében megtalálható üzemi nyereséggel a Magyar RTL zrt éves beszámolójából kivett adózás utáni eredményt állítja párba, ami önmagában valóban veszteséget termelt, de a közölt üzemi nyereséggel ellentétben nem tartalmazza a kábelportfólió adatait, így torz képet fest le. Kolosi további megjegyzései:

A posztban előkerül az Origó nézettségelemző cikke is, amiben a szintén névtelen szerző azt állítja, hogy a TV2 megelőzte az RTL-t. Ami két nézettségi korcsoportban valóban igaz is, olyanokban, amiket a TV2 sem szokott használni nézettségelemzésben.

- állapítja meg Kolosi Péter, majd odaszúr egyet a TV2-nek, és felkéri a Figyelőt, hogy ha valóban hamis üzleti adatokról szeretne írni, akkor menjen utána Andy Vajna tévéjének is:.

Az elmúlt év utolsó hónapjaiban társaságunk ügyvédi felszólítást kapott több, mint 4 md forint megfizetésére a tv2-nek. Egyáltalán nem értettük, hogy a minden valódi jogalapot nélkülöző ügyvédi levélnek mi az értelme. A felszólításnak nem tettünk eleget, de természetesen ezek után sem történt semmi (értsd: a tv2 nem indított pert). Majd ezek után csodálkozva láttuk a tv2 éves beszámolójában az – egyébként önmagában is gigantikus 7,5 Md veszteségről szóló jelentést. Azért csodálkoztunk ezen, mert összeadva a tv2 tavalyi, nyilvánosan is tudható költéseit és befektetéseit, véleményünk és becslésünk szerint tavalyi veszteségük akár a 12 md Ft-ot is elérhette. Felmerült a gondolat, nem arról lehet-e szó, hogy a nekünk küldött értelmetlen levélben szereplő 4 md-os összeget tüntetik fel a könyveikben elhatárolt nyereségként, hogy ezzel csökkentsék kimutatott veszteségüket. Mi ezt a nyilvános adatokból kideríteni nem tudjuk, de látva a Figyelő szakmai „alaposságát” és agilitását, nekik talán sikerülhet választ kapni erre, a piac számára igen csak érdekes kérdésre.