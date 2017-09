Hivatalosan is Andy Vajnáé a Bors

Andy Vajna tulajdonába kerül a Lapcom Zrt., aminek olyan médiatermékek vannak a birtokában, mint a Bors, a Délmagyarország és a Kisalföld. Arról, hogy a filmbiztosként, producerként, kaszinómágnásként és tévétulajdonosként is ismert Vajna érdeklődik a cég iránt, még nyáron írt először a Magyar Nemzet. Most pedig a Médiapiacban jelent meg a hivatalos információ, miszerint a Lapcom Zrt. részvényeinek 100 százaléka az Avalue Befektetési Kft.-hez, az AV Investments leányvállalatához kerül. A tranzakció akkor zárulhat le, ha a Gazdasági Versenyhivatal is jóváhagyja. A Médiatanács már korábban engedélyt adott a vásárlásra.

A Radio Bridge Media Holdings az AV Investments leányvállalata. A befektetésről Vajna a Médiapiacnak azt mondta: célja, hogy a Lapcomhoz tartozó újságokat és online kiadványokat tovább fejlessze. A kibővült médiaportfólió együttműködési lehetőségek széles tárházát kínálja, hiszen egy országos kereskedelmi televízióval (TV2) és egy mind nagyobb lefedettséggel rendelkező rádióval (Rádió 1) példátlan szinergia valósítható meg a hazai médiapiacon.

Ezzel az összes vidéki napilap jobboldalhoz köthető üzletemberek kezébe került: a Mediaworks kiadványai Mészáros Lőrinc tulajdonában vannak, a Russmedia Kft., ami a Hajdú-Bihari Naplót, az Észak-Magyarországot és a Kelet-Magyarországot foglalja magában, néhány hónapja annak a Heinrich Pecinának az érdekeltségébe került, aki a Mediaworks előző tulajdonosa volt, a napilappiac utolsó nagy szelete most pedig Andy Vajna cégéhez kerülhet, ha a Gazdasági Versenyhivatal is beleegyezik. A helyzetet ebben a nyári cikkben mutattuk be részletesen.