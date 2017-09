Versenyképesnek tűnik a TV2 ősze

A teljes lakosságot nézve az X-Faktor 1,28 millió nézőt érdekelt szombaton, a Sztárban sztár pedig 1,04 milliót vasárnap. Ezek a számok a mai, fragmentált tévés piacot nézve nagyon jók, ha lenne még vagy három-három ilyen műsora a két kertévének, mindenki nyugodtabb lenne arrafelé. De nincs, a Másnaposok 2 például a szombati 1,2 milliós felvezetésből konkrétan 800 000 nézőt vesztett el, ami hatalmas csökkenés, és értem én, hogy szombat este tízkor, aki otthon maradt, az lefeküdt, buliban meg nem tévét néznek az emberek, de ha ezt grafikonon ábrázolnánk, sírva fakadnánk. A TV2 ebből a szempontból jobban áll, mármint nézőmegtartásban, a Sztárban sztár után 365 840 néző maradt a Rossz anyák című vígjátékra vasárnap este tíztől, azaz ők csak 600 000 nézőt buktak (pedig másnap iskola!)

A hétvégék innentől így mennek majd, a szombatot viszi az X-Faktor, a vasárnapot meg a Sztárban sztár, egészen addig, míg a Ninja Warriort be nem indítja a TV2 (ha minden igaz, szombat esténként lesz), mert azzal meg lehet fogni az X-Faktort, különösen az élő adásokat, amikorra a nézettség eléggé be szokott szakadni a tehetségkutatóknál. A hétköznapok az igazán érdekesek a mostanában, hiszen rég nem látott verseny zajlik a szemünk előtt, és ez a nézőnek is jó, hiszen arra sarkallja a tévéket, hogy jobb műsorokat gyártsanak, legalábbis a bennünk rejlő kisgyerek ezt kiabálja a fülünkbe éppen.

A kereskedelmi célcsoportban a 20 százalékos közönségarányra belőtt Survivor az első hét végére 15 százalékos közönségarányra ment le, és pénteken kikapott a TV2 Séfek séfe (sic!) című műsorától, aminek hatására a tévé vasárnap egy az egyben leadta az első heti túlélést, hátha sikerül vele nézőket szereznie. Valamennyit sikerült, ugyanis a második héten a Survivor 17 százalék alá nem ment, és péntekre felment 19 százalékos közönségarányra, ami így is alacsony, de hát ha a műsorsávot nyeri, akkor nincs mivel vitatkozni, legfeljebb majd nem lesz belőle következő. A Séfek séfje az első heti folyamatos emelkedés után kicsit megtorpant, de így is 13 százalék körül hoz, és nem kerül annyiba, mint a szigetes reality.

A hétköznap esték nagy vesztese ebben a korcsoportban is az Éjjel-nappal Budapest, amit a második fé lórában négyszer is elvert az Áll az alku?, kétszer pedig a teljes adást nézve is – az egykoron stabilan 25 százalék körül teljesítő kvázireality ma 15-16 százalékon ketyeg, a Gundel Takács Gáborral jelentkező vetélkedő pedig az első heti, visszafogott nézettséget követően dettó tud már ennyit. A Drágám, add az életed! 10 százalék körül, de inkább felette muzsikál, amivel a Barátok közt elverése lehetetlen, de a nézettségcsökkenés itt is tetten érhető, 16 százalék körülire esett vissza a nem is olyan régen 20 százalék felett simán hozó teleregény.

A teljes lakosságban még markánsabban jön fel az idősebb nézőkre támaszkodó TV2, a Séfek séfe itt elkapta a Survivort, és a második fél órában mindig nézettebb volt, mint az RTL műsora, az Áll az alku? pedig össznézőszámban minden este elkapta az Éjjel-nappal Budapestet. A Tények–Híradó külön csata is érdekesen alakul itt, az öt hétköznapi adáspárból négy alkalommal a Tényeket nézték többen (a kereskedelmi korcsoportban a Híradó nyert 5-0-ra), szóval az, hogy visszavették a műsoridőt egy órára, fényesen bejött a célcsoportban. A csatornacsoportok versenye is élesedik, 18–49-ben egész napra vetítve már csak 4,9 százalék az RTL előnye a TV2 előtt, és a főműsoridőt nézve is eltűnt a nemrég még 8-9 százalékos különbség, most éppen 6,4-nél tartunk. Végre történt valami a magyar tévézésben is.