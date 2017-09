Több mint 3,7 milliárd forintnyi adomány gyűlt össze az Irma hurrikán áldozatainak

Mintegy 14,5 millió dollárt (3,7 milliárd forint) adományoztak a nézők a Harvey és az Irma hurrikánok károsultjainak megsegítésére egy kedd esti, amerikai televíziós gyűjtésen, amelyben többek között Beyoncé, George Clooney, Julia Roberts és Leonardo DiCaprio buzdított jótékonyságra. A magánszemélyem mellett több cég is adakozott már, csak a Disney egyébként 2,5 millió dollárt ajánlott fel a károsultaknak, - a Disney korábban 16 millió dollárt gyűjtött a Harvey hurrikán áldozatainak megsegítésére is.

Az Irma az Atlanti-óceánon dúló tornádók egyik legerősebbike volt, több szigetet szinte porig rombolt a Karib-tenger északi térségében, legalább 43 áldozatot szedett. Vasárnap a floridai Keys-szigetcsoporton a házak körülbelül 90 százalékát rongálta meg vagy rombolta le.

Az eseményen Beyoncé felvételről beszélt a szülővárosát, Houstont sújtó Harveyról, mely a legnagyobb erejű hurrikán volt Texasban több mint ötven éve: 60-nál több halálos áldozatot követelt, több mint egymillióan kényszerültek elhagyni az otthonukat, mintegy 203 ezer ház károsodott.

A tévéadást New Yorkból, Nashville-ből és Los Angelesből közvetítették. Los Angelesben Stevie Wonderrel kezdődött a műsor, a Lean On Me című dalt adta elő egy gospelkórussal, Tom Hanks, Barbra Streisand és Cher tapsolt neki, miközben a telefonok mellett várták a hívásokat.Nashville-ben Reese Witherspoon és Nicole Kidman mesélt egy kislányról, aki anyja élettelen testébe kapaszkodva élte túl a vészt. Fellépett mások mellett Usher és Blake Shelton countryénekes, ők a Stand By Me-t adták elő.