Hosszú Katinka beszáll a tévézésbe

„Örömmel jelentem be, hogy cégünk novembertől új részleggel, a média- és tartalomfejlesztési divízióval bővül” – közölte Hosszú Katinka a Facebook-oldalán pontosan egy évvel azután, hogy egy másik területen, az úszásoktatásban is elindította saját vállalkozását, az Iron Aquaticsot.

A médiadivízió vezetője a Sport TV egyik arca, Szaniszló Csaba lesz, aki az Iron Network tervezésében is részt vett. „Az új osztály élére egy tapasztalt szakemberre volt szükségünk, akinek ismerjük a munkáit, akivel hasonlóképpen gondolkodunk, és akivel korábban személyes kapcsolatunk is volt. Jelöltünk a Sport TV műsorvezetője és kommentátora, Szaniszló Csaba volt, aki hosszas beszélgetések után igent mondott, így 12 év után elhagyja előző munkahelyét, Magyarország első tematikus sportcsatornáját, hogy az Iron csapathoz csatlakozzon. Amellett, hogy Csaba számos rangos sporteseményt közvetített, az elmúlt években hazai és nemzetközi televíziós sportjogok beszerzésével is foglalkozott, másodmagával álmodta meg és hozta létre a Trash Talk című amerikaisport-talkshowt, nemrég elkészítette első dokumentumfilmjét, mely hazánk egyetlen NBA-játékosa, Dávid Kornél amerikai pályafutásának fontosabb állomásait követte végig, az elmúlt nyáron pedig a nemzetközi televíziókért felelt az úszó-világbajnokságon” – írja Hosszú Katinka az új munkatársáról.

Szaniszló Csaba az Indexnek azt mondta, hogy a tévézés egyelőre maximum a távlati célok között szerepel. Majd úgy folytatta, hogy az Iron Network már egy most is működő csatorna, több mint 15 ezer feliratkozóval és rendszeres tartalommal. Céljuk, hogy novembertől még több és még jobb tartalmak kerüljenek fel az Iron Networkre. Illetve az is indokolta a lépést, hogy mostanra elég nagyra nőtt a cég, és szükség volt valakire, aki összefogja ezt a területet. Ami a Sport TV-t illeti, a jogbeszerzést, illetve a kommentálást leadja, viszont a nézőknek nem kell tőle elbúcsúzniuk, hiszen a jövőben is ő marad a Trash Talk műsorvezetője.

A közleményben az olvasható, hogy a színvonalasabb és rendszeresebb tájékoztatás mellett az is cél, hogy a közösség aktívabb legyen. Mint írják: „Boldoggá és büszkévé tesz minket, milyen sokan vagytok kíváncsiak ránk, és szeretnénk mindent megtenni azért, hogy minél rendszeresebb és színvonalasabb tájékoztatást kapjatok arról, mi történik velünk. Emellett örülnénk, ha ti is többet szólhatnátok hozzánk, ha az Iron Nation tagjai egymáshoz is közelebb kerülnének, ami így reményeink szerint szintén könnyebben valósulhat meg. Természetesen vannak ennél távolabbi és merészebb céljaink is, melyekről most talán korai még beszélni.”