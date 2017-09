A BL-jogok újabb három évre az MTVA-hoz kerültek

Az UEFA háromévente tárgyalja újra a Bajnokok ligája-közvetítések szerződéseit, és természetesen az a céljuk, hogy minél több pénz befolyjon hozzájuk a világ egyik legértékesebb sportesemény-sorozatának számító BL-ből. A meccseket itthon 2015 óta a köztévé, pontosabban az M4Sport és eddigi partnere, a Sport televízió közvetíthette, ráígértek ugyanis az addig nyeregben levő Digisportra. Az UEFA két csomagot kínál eladásra, az egyik, az A-kategóriás az, amiben a partner megválaszthatja, mit közvetít az adott játéknapról, és övék a döntő is, a B jelűben meg a kevesebbet fizető partnernek marad, ami marad. Ez addig, míg a meccsek egységesen 20:45-től kezdődtek, nem okozott különösebb problémát, hiszen jutott a B-csomag jogdíjtulajdonosának is értékes tartalom.

2018-tól mindez megváltozik. Az UEFA a keddi és a szerdai játéknapon is két időpontot tűzött ki, 19:00 és 21:00 órai kezdettel is lesznek meccsek, ami potenciálisan azt jelenti, hogy egy-egy játéknapról akár hat meccset is láthatunk élőben, az eddigi leosztás alapján kettőt az M4 Sporton, négyet a Sport1 és Sport2 televíziókon. Ez jövőre már nem így lesz, mert információink szerint az MTVA új partnere nem túl nagy meglepetésre az Andy Vajna tulajdonában levő Spíler TV, ami tavaly a Premier League jogait szerezte meg elég magas összegért a Digisport elől, most pedig olyan ajánlatot tett a B jelű BL-csomagra, amivel a piacról és reklámbevételekből élő Sport televízió nem tudott versenyezni.

A pontos számokról egyelőre nem tudni (kérdeztük az MTVA-t, reméljük, válaszolnak), a 444 nyári cikke alapján viszont a 2015-2018 közötti három évben az eddigi A-csomag 3 millió euróba került évente, míg a B 2,5 millióba. Ami az új szerződést illeti, a 444 a Sportbusiness szakmagazin infóira támaszkodva írta, hogy az új csomagokért az MTVA 5 millió, a Spíler TV tulajdonosa, a TV2 4,5 millió eurót ajánlott, azaz átszámítva az UEFA három év alatt úgy 10 millió eurós bevételre számíthat a magyar piacról. A TV2 tavaly minimum 7, más források szerint 11 milliárd forintos veszteséget könyvelhetett el, szóval nem tűnik túl logikusnak az újabb kisteherautónyi pénz kifizetése, de mit értünk mi az állami pénzek elherdálásához.

Az MTVA ma kiadott közleményében az is szerepel, hogy a jogok nemcsak a földi sugárzású, ingyenesen fogható M4 Sportra, hanem az m4sport.hu internetes portálra egyaránt vonatkoznak. Sőt, a köztévé 2018 és 2021 között az eddiginél is több BL-tartalmat közvetít majd: felvételről a további mérkőzéseket is műsorára tűzi majd az M4 Sport, lesznek napi összefoglalók, egy elemző műsor csütörtökön és persze BL-magazin hétvégén.

Az MTVA-hoz elküldünk pár kérdést, reményeink szerint még ma kapunk rájuk választ.