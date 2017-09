Eladják a legendás magazint, a Rolling Stone-t

Eladja többségi részvénycsomagját kiadójában Jann Werner alapító, amelynek zászlóshajója a legendás Rolling Stone magazin, az idén 50 éves lap, amely már a címlapjával sztárt tudott csinálni a zenészekből, és amely az ellenkultúra legfontosabb médiuma volt.

Wenner, a kiadó elnöke és 27 éves fia, Gus, az ügyvezető azt remélik, maradhatnak pozíciójukban, bár a döntés a vevőé lesz. Az eladás ötletét Gus jelentette be; hozzá kötődik a kiadó költségvetésének jelentős megkurtítása is, amire a gazdasági nehézségek szolgáltattak indokot. A kiadó volt a huszonegyedik századi sajtó nagy csodája, mivel ők voltak azok, akik még mindig legelsősorban a print kiadványokra építettek. De az elmúlt időszakban már el kellett adniuk a kiadó két másik zászlóshajóját, a Us Weekly és a Men’s Journal magazinokat is - írja a New York Times. Sőt, már a Rolling Stone 49 százalékos tulajdonrészét is eladták a szingapúri BandLab Technologiesnak.

A lap hírnevét egyébként valamelyest megtépázta az a két évvel ezelőtti, elvesztett per, amely során nem tudták bebizonyítani, hogy egy főiskolai csoportos nemi erőszak valóban megtörtént: az erről szóló cikküket mindössze egy, névtelen forrással támasztották alá, és a bíróságon sem tudták tisztázni a lap által leírtak valóságát.

A kiadó igazgatója elmondta, "a lapkiadás iparága mára egészen más lett, mint amilyen egykor volt", mindenesetre reméli, olyan vevőt találnak, amelyik "megérti a Rolling Stone misszióját".