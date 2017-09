Matolcsy Ádámé a legnagyobb internetes sales house

Egyesül az Evomedia és a New Wave Media Group értékesítési csapata, amivel létrejön Magyarország legnagyobb elérésű önálló, online sales house-a. A közlemény szerint az Evomédiát a jövőben is a mostani menedzsment vezeti majd, a tulajdonos viszont a Matolcsy Ádám tulajdonában lévő New Wave Media Group lesz.

A Matolcsy Ádám vezette Magyar Stratégiai Zrt. idén júniusban vette meg a korábbi New Wave Media és Origo Media portfólió egyesítéséből tavasszal létrejött New Wave Media Group Zrt.-t, aminek hálózatához tartozik az Origo, a Köpönyeg, a Travelo, a Hirado.hu, a SportTv, a Minimax, a PC Guru és még több, mint 50 másik weboldal hirdetéseinek értékesítése.

Az Evomedia portfóliója jelenleg 3,4 millió embert ér el és 308 millió oldalletöltéssel rendelkezik. Olyan oldalak tartoznak hozzá, mint az Autókereső, a Használtautó, a Sony csatornák online oldalai, vagy a Népszava oldala. 2018 január elsejétől indul az egyesülés, ekkortól számít majd Magyarország legnagyobb elérésű online sales house-ának.