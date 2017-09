Megállíthatatlan az X-Faktor

Az X-Faktor első válogatóadásának a kereskedelmi korcsoportban 35,9 százalékos volt a közönségaránya, a másodiknak 33 százalék, majd jött a mostani emelkedés - mindez össznézőszámban úgy nézett ki, hogy 1,28 millióval kezdtek, abból lett 1,21 millió, majd most 1,41 millió, amire épeszű magyarázat nincs, mert minden pontosan ugyanúgy történik benne, mint eddig, de hát nem én vagyok a célközönség, az világos. A Sztárban sztár sem panaszkodhat azért, a vasárnap estét a TV2-nek megnyerő műsor 18-49-ben 30,7 százalékos közönségaránnyal ment és a teljes lakosságot tekintve 1,33 millió nézőt érdekelt. A hétvége tehát harmadjára is ugyanazt hozta, a szombat az RTL-é, a vasárnap a TV2-é, nagy kérdés, hogy mi lesz jövő vasárnap, amikor egymás ellen megy a jelenleg két legnézettebb magyar tévéműsor.

A toplistát elnézve a fiatalabbak körében erősített az RTL, az első 25-ben hat TV2-s műsor szerepel 19 RTL-produkcióval szemben, és a teljes lakosságban is nagy az RTL-fölény: 16-9 az arány. Érdekes, de míg a teljes lakosságban a Tények öt adással is szerepelt a legjobbak között, 18-49-ben a TV2 egy hírműsora sem került be az élmezőnybe. Ami a csatornacsoportok versenyét illeti, az RTL egész napi közönségaránya 18-49-ben 25,9 százalék, a TV2-é 21,7, az MTVA 7,8 százalékkal harmadik. Ugyanez főműsorban: RTL - 32,2%, TV2 - 25,2%, MTVA - 7%.

A hétköznapi verseny az, amiben a TV2 feljött három héttel ezelőtt, és ez a tendencia most is folytatódik, legalábbis nem látszik visszaesés, sőt. Az RTL a Híradóval alapozza meg az estéjét a kereskedelmi korcsoportban, 19-25 százalék közötti közönségaránnyal, amire az első heti botlás után stabilan 20 százalék fölé kerülő Survivor még rá is tud tenni néha (csütörtökön 22,7 százalék volt a közönségaránya). Az Éjjel-nappal Budapest és a Barátok közt viszont veszített nézőket, előbbi 15,5 utóbbi 15,1 százalékra is lement, amire elég régen volt példa. A közönségarány persze csak egy viszonyszám, vegyük például a csütörtököt, amikor a 7-től jelentkező Survivor 298 ezer nézőt vonzott ebben a korcsoportban és ezzel 22,7 százalékos volt a közönségaránya, a 8-kor induló Éjjel-nappal Budapest viszont 327 ezerrel is csak 21,7-et tudott, a Barátok közt pedig 17 százalékos közönségarány mellett 255 ezret.

A TV2-n a Tények 17-20,9 százalék között mozog, a Survivorral párba rakott Séfek séfe hétfőn még 15,2 százalékon mozgott, de péntekre leesett 12,8-ra, de átlagosan a 14 százaléka megvan, ami jobb, mint amit vártak tőle. Az Áll az alku kicsit csökkent, a felvezető főzős műsor nézőiből háromszor vesztett és csak kétszer tudott magasabb közönségarányt produkálni, viszont a Drágám add az életed című celebes vetélkedő viszont a Castle és a Szulejmán heti epizódjait is megverte, és összességében elmondható, hogy a TV2 az új műsorrenddel rálépett egy jó irányba vezető útra - amit menten a jövő héten érkező Vigyázat, gyerekkel vagyok!-kal fel is rúgnak, hiszen az eredetileg heti, 45 percesre tervezett műsor naponta, egy óra 40 perces verzióban kerül képernyőre, ami elég kockázatosnak tűnik.

A teljes lakosságban a TV2 viszont valódi versenyhelyzet alakult ki a két tévé között: a Tények két estét megnyert a Híradóval szemben, és ugyan a Survivor végigverte a Séfek séfét, de a főzős műsor utolsó félórája ötből ötször gyűrte le az Éjjel-nappal Budapest első felét, az Áll az alku pedig párszor vagy belemart a másodikba vagy leverte a Barátok közt elejét. Van tehát remény arra, hogy mindkét tévének igyekeznie kell majd a nézőkért, és ez feltehetően jobb műsorokat eredményez, vagy csak végtelen naivitásom mondat velem ilyen marhaságokat.