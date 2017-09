A zalaegerszegiek is hallgathatják végre Andy Vajna rádióját

E heti ülésén is sok fontos döntést hozott meg a Médiatanács, erről értesítették a távirati irodát is. A testület MTI-hez eljuttatott közleménye szerint az október 18. és 21. között rendezett Primanima animációs fesztiválon összesen 1,5 millió forint értékben jutalmat ajánl fel a legígéretesebb magyar tehetségeknek.

De nem csak jutalmaztak, bírságoltak is, méghozzá nem mást, mint az RTL Klubot. Összesen 400 ezer forinttal, mert a Bringasáv című műsor áprilisi és májusi adásainak hatósági ellenőrzésekor indokolatlan hangsúlyt fektetett az egyik, áruhiteleket nyújtó pénzügyi intézet termékének bemutatására, másrészt a törvény szellemébe ütköző módon ösztönzött a támogató cég termékének megvásárlására.

A közlemény végén pedig kitérnek arra is, hogy Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft., valamint a Radio Plus Kft. közös kérelmére a tanács október 15-étől engedélyezte a Zalaegerszeg 95,1 MHz és a Budapest 96,4 MHz rádiós jogosultság hálózatba kapcsolódását, előbbi Egerszeg Rádió helyett 95,1 Rádió 1 néven folytatja a sugárzást.Ez azt jelenti tehát, hogy az eddig Az Egerszeg Rádió néven működő helyi adó ezentúl bekapcsolódik a Rádió 1 hálózatába, így a városi adás helyett ezentúl a helyi lakosok is a Vajna-rádiót hallgathatják majd.