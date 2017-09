Juszt László havi kétmilliós fizetést kapott volna az oroszoktól

Juszt László volt tévés riportert választotta ki Moszkva, hogy a Russia Today orosz állami propagandatévé magyar arca legyen. Ebből azonban mégsem lett semmi, Juszt aszerint azért, mert az Átlátszó.hu kompromittáló dolgokat írt vele kapcsolatban. A műsorvezető most 5 millió forintos kártérítést követel.

2016 decemberében az Orosz Befektetési Alap székhelyén Juszt László és Mihail Volosin, az alap elnöke már meg is állapodott Juszt felkérésében, a műsorvezető pedig el is fogadta az ajánlatot, azaz semmi gondja nem lett volna azzal, hogy az orosz tévé magyar arca legyen. Mondjuk kapott volna ezért egy havi kétmilliós fizetést, autóhasználatot meg egyéb juttatásokat is, írja az Átlátszó.hu. Juszt a megbeszélés jegyzőkönyve szerint „a csatornát ismeri, céljaival egyet ért” a csatorna pedig Volosin közlése szerint „a moszkvai központ irányítása alatt fog állni”.

Az Átlátszó.hu szerint az RT magyar nyelvű csatornájának ötlete Lovas István jobboldali újságírótól származik, aki még 2014-ben vetette azt fel egy Facebook-posztjában. Lovas szerint a bejegyzést követően őt meg is keresték személyesen az oroszok, és nagyon lelkesedtek az ötletért. A tervből azonban pénzhiány miatt nem lett semmi. Juszt Lászlónak viszont más magyarázata van a projekt elmaradására.

„Sajnálattal kell közölnöm, hogy a korábbi megbeszélésünk arról, hogy Ön a Russia Today magyar csatornájának műsorvezetője legyen, a magyar sajtóban Önről megjelent, az orosz alvilági kapcsolatait megszellőztető információk miatt tárgytalannak kell tekintenünk”– írta Jusztnak magyar nyelven Volosin idén februárban, amiből a műsorvezető arra következtetett, hogy az oroszok az Átlátszó.hu portálon olvastak róla helytelen dolgokat. Legalábbis egy Átlátszó-cikket mellékelt a bírósági papírokhoz.

Ha a kétmilliós fizetésből nem lett semmi, akkor legalább egy többmilliós kártérítést megpróbál leakasztani. Juszt azt nehezményezi, hogy a lap szó szerinti fordításban leközölt egy, a „bombagyárosként” elítélt Dietmar Clodótól származó nyilatkozatot, amiben Juszt is előkerül azzal kapcsolatban, hogy a magyarországi orosz maffia akkori feje, Szemjon Mogiljevics széles körben osztott kenőpénzeket.

Juszt szerint az RT-s felkérés visszavonása azt igazolja, hogy a Clodo-féle nyilatkozat miatt kár érte őt. A személyiségi jogi per a Fővárosi Törvényszék előtt zajlik, Juszt saját maga csatolta bizonyítékként az Orosz Befektetési Alap nyilatkozatait.