Medúzák, kígyómarás és hőség - kulisszatitkok a Survivor forgatásáról

Az RTL Klub ötven főnél is nagyobb stábja közel két hónapon át forgatta a világ egyik legnépszerűbb és legismertebb valóságshow-jának új, hazai változatát a Fülöp-szigeteken. A negyven fokos meleg és a száz százalékos páratartalom a stábot is megviselte, most ők mesélnek arról, milyennek látták belülről a túlélőshow-t azok, akik forgatták.