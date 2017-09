A bíróságon trükközik Vajnáék rádiója és a Médiatanács

Andy Vajna és a Rádió 1 már jó ideje az országos terjeszkedésen dolgozik, azonban hiába kedvez nekik minden alkalommal a Médiatanács, Békéscsabán egy helyi rádió bíróságig vitte az ügyet. Mint a 24 cikkéből kiderül, Vajnáék hibásan pályáztak a békéscsabai 88,9 frekvenciára, az NMHH mégis őket hozta ki győztesnek, nem pedig a helyi rádiót 20 éve üzemeltető céget. Most viszont fordulat jöhet az ügyben, ugyanis maga a Médiatanács kérte, hogy függesszék fel 30 napra a bírósági eljárást, amivel meg tudják akadályozni, hogy a bíróság hivatalos is kimondhassa, hogy csaltak a frekvenciapályázat elbírálásával.

A Médiatanács azzal indokolta a felfüggesztés kérését, hogy a Rádió 1-et birtokló Radio Plus Kft-nél hamarosan ügyvezetőváltás lesz. Ez viszont azt jelenti, hogy a Médiatanácsnak vizsgálnia kell, hogy ki kell-e zárni Vajnáékat az eredeti pályázatból, amiből ugyebár éppen a kizárólag fideszes tagokból álló NMHH hozta ki őket győztesnek. Mindezt úgy, hogy egyáltalán nem biztos, hogy ez a váltás megtörténik, Mohay György bíró mégis a felfüggesztés mellett döntött.

Ezzel a húzással ugyan lehet, hogy a Médiatanács mégis kizárná Vajnáékat a pályázatból, de cserébe a bíróság sem tudná kimondani, hogy a szabálytalan pályázatuk ellenére mégis győztesnek hozta ki a Médiatanács a céget a helyi rádióval szemben. A háttérben ráadásul már egy B terv is körvonalazódni látszik, ugyanis a Radio Plus Kft. bejelentette, hogy egy másik helyi rádióval, a Csaba Rádióval szövetkezve nyújt be kapcsolódási kérelmet, vagyis más frekvencián sugároznának Békéscsabán. Raádásul a 104,0 MHz-ért a Csaba Rádió jóval kevesebbet fizet, mint a 88,9-ért a bíróságig menő Interax Kft.

Az is kiderült, hogy Médiatanács nem csak a 24 esetében tartott vissza közérdekű adatokat, hanem az Interax ügyvédjének sem biztosított teljes körű betekintést Vajnáék pályázati anyagába, pedig erre a törvény kötelezi. Az Interax ez ügyben is pert indított a Médiatanács ellen.