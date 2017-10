Bulgária pont úgy néz ki, mint Boston!

Kedd este indult az AXN-en a Feledés című új, tízrészes sorozat, aminek főszereplője az a Stana Katic, akinek az áttörést a Castle című sorozat hozta meg. Ott Kate Beckett nyomozót alakította, és most az új szerepében is bűnüldözőt játszik, ezúttal egy olyan FBI ügynököt, aki sorozatgyilkosokra vadászik. Egy napon azonban ő is nyomtalanul eltűnik: halottnak nyilvánítják és férje, kisfia, a bátyja és az egész világ elfogadja, hogy soha nem tudják meg mi történt pontosan Emily-vel. (A főszereplővel interjút is készítettünk a sorozatról, amit az első epizód kritikájával együtt itt lehet elolvasni.)

Az első epizódban (ha valaki lemaradt volna róla az AXN oldalán visszanézhető) Nick, Emily férje, az új felesége és az Emilyvel közös fiuk mennek Emily sírjához. A történet szerint egy massachusettsi temetőben járunk, a felvételek azonban Bulgária fővárosától nem messze fekvő erdőben zajlottak, ahova az AXN az Indexet is meghívta. Itt láthattuk, hogy hogyan készül a nagyszabású 10 epizódos sorozat, amit a készítők egyetlen etapban, összesen 62 nap alatt forgattak le.

Az Elfeledve első epizódjának forgatókönyve hosszú éveken keresztül hevert a polcon mielőtt sorozat készülhetett volna belőle. Gaia Viola írta a forgatókönyvet, ami 2014-ben a UCLA-n díjat is nyert. Derek Stoops, a sorozaton dolgozó egyik producer és az AXN saját gyártásért felelős alelnöke, nem is tudta az Indexnek pontosan megmondani, hogy mikor szerezték meg az opciós jogot, de rögtön tisztában voltak vele, hogy a megvalósításhoz szükségük lesz egy befolyásos partnerre.

Kellett egy amerikai csatorna, vagy egy rendező, vagy egy nagynevű színész, hogy a projekt megvalósulhasson. Végül Oded Ruskin és állandó producer partnere Maria Feldman lettek azok, akik kezükbe vették a sorozat megvalósítását. Az izraeli alkotópáros a Hamis zászló (itthon a Fox csatornán látható) sorozatukkal keltette fel az AXN vezetőinek érdeklődését, ezek után szerettek volna velük együtt dolgozni. Mikor megvolt a nyertes történet, már csak kilenc forgatókönyv hiányzott. Az első epizód szerzője nem ért rá, ezért kellett valaki mást keresni, végül Matthew Cirulnick vezette az írócsapatot, akik megírták az első évadot. Mivel ezek előre elkészültek, ezért dolgozhatott úgy egy stáb, mintha egy filmen dolgoznának és nem epizódról epizódra haladtak, ahogy az az amerikai sorozatoknál általában szokás.

Az Elfeledve igazi kettő az egyben szórakozás, hiszen részben egy személyes üggyel bonyolított nyomozásról szól, hiszen Emily mellett az őt megtaláló rendőr (Angel Bonanni), illetve az FBI is szeretne a végére járni annak, hogy mi történt. De ez csak egyik része a történetnek, ugyanis Emily családja legalább ennyire fontos szerepet kap. Hogyan illeszkedik vissza az életébe, hogyan dolgozza fel azt a helyzetet, hogy a férje nem azért van együtt egy másik nővel, mert megcsalta, hanem mert halála után szeretett volna továbblépni? Hogyan dolgozza fel, hogy a saját kisfia nem ismeri fel, de hogyan is ismerhetné, ha nem emlékszik semmire abból, mikor még az édesanyja velük volt?

Egyrészt tehát ott van a thrillerekbe illő hajsza az elrabló után, illetve az egyéb rejtély, ami a főszereplő elrablását körbe veszi, és ehhez jön hozzá a családi dráma. Az ilyenek kombinációiból szoktak kisülni a nagy kritikai sikerek, az AXN nyilván örülne neki, ha legújabb saját gyártású sorozatával olyan sorozatokkal emlegetnénk egy lapon, mint a Homeland vagy a Foglalkozásuk: amerikai, amik a legsikeresebben vegyítették a családi drámát az akcióval meg a kémkedéssel. A rendező Oded Ruskin szerint pont az adja az Elfeledve különlegességét, hogy úgy álltak hozzá, mintha egy családi drámát forgatnának elsősorban. Mindent a szereplők érzelmei felől közelítettek meg, a nyomozást is.

Viszont az, hogy pontosan hol játszódik a sorozat, annyira nem fontos, ezért is fordulhatott elő, hogy viszonylag későn változtatták meg végül a helyszínt Bostonra, pontosan azért, mert Európában a New England-i környéket lehet a legkönnyebben reprodukálni. Persze a vájt szemű nézők észre fogják venni a sorozatban, hogy bizonyos helyszínek egészen biztosan nem az Egyesült Államokban forogtak, de ez valószínűleg kevésbé befolyásolja az összhatást.

Maria Feldman vezető producer szerint a forgatókönyv tette lehetővé a számukra, hogy Bulgáriában forgassák az egyébként amerikai sorozatot. Hiszen egy olyan sorozatot, ami tele van bostoni utcákon játszódó jelenetekkel, nem lehetne rendesen leforgatni Bulgáriában. Az Elfeledve, viszont a zsáner más filmjeihez és sorozatihoz hasonlóan főleg elhagyatott gyártelepeken, FBI irodákban, családi házakban játszódik, továbbá sok, természetben játszódó jelenet is van. Az alapos előkészítő munka során a stáb arra is rájött, hogy a bulgáriai erdők növényzete eléggé hasonlít azokra, amik Boston környékén vannak, így még egyszerűbb volt megteremteni az illúziót.

Mikor a készítőkkel beszélgettünk a sorozat forgatásáról az egyik visszatérő téma az volt, hogy az Elfeledve miben tér el az átlagos amerikai sorozatokról. Például ritkán fordul elő, hogy egy sorozatot szinte teljes egészében csak külső helyszíneken vesznek fel. Oded Ruskinnak és Maria Feldmannak viszont ez volt a természetes. Izraelből jöttek és az ottani sorozatoknál ez a szokás, hogy külső helyszíneken dolgoznak.

A hangulat nagyon fontos lesz a sorozatban, Oded Ruskin és az operatőr mindenképp egy sötétebb képi világot képzeltek el a sorozatnak, ami inkább a sorozatgyilkosok utáni nyomozáshoz illeszkedik, mintsem a családi drámához. A készítők bíznak benne, hogy a két különböző komponens erősíti majd a sorozatot és a nézők legalább annyira fognak izgulni Emily és családja sorsáért, mint azért, hogy kiderüljön pontosan milyen sötét titkok is lapulnak a kabin mélyén, ahonnan Emily előkerült.

Például a már említett temetői jelenetben nem is gondolná az ember, hogy számít milyen nevek vannak a sírköveken, pedig bizony fontos. Néhány ember dolgozott azon, hogy leellenőrizzék csak olyan fikciós nevek és dátumok szerepelnek a sírköveken, amiket senki sem tud beazonosítani és nem lehet belőle problémájuk még akkor sem, ha csak néhány másodpercre tűnik fel a képernyőn. Az előkészítő munka különösen alapos volt és ilyen részletek sem kerülték el az alkotók figyelmét.

De ahhoz, hogy 62 nap alatt fennakadás nélkül le lehessen forgatni a három filmmel felérő anyagot, ahhoz kíméletlen előkészítői munkára van szükség. Itt is az átlagos amerikai sorozatokhoz képest gyorsabb tempóban haladtak, kevesebb idő ment el a próbára és a helyszínen már csak finomhangolásra legyen szükség. A rendező és az operatőr minden helyszínre úgy érkezett, hogy pontosan tudták, mit és honnan akarnak felvenni, honnan jönnek a fények, nincs idő a találgatásra.

A környezeti tényezőkhöz pedig ha kellett, alkalmazkodtak. Az idei télen rengeteg hó esett Bulgáriában is, az pedig fejtörést okozott, hogy hogyan oldják meg a folytonosságot a januárban és a márciusban forgatott jelenetek közül. Végül a hó jelentős részét mindig eltakarították, azt a keveset pedig egyszerűbb volt műhóval pótolni. A sorozatnál használt műhő ránézésre tényleg nagyon élethű a tapintása viszont szinte a pamuthoz hasonlít. Az első epizódban Emily kiszabadításakor a kabin környékén is szinte kizárólag csak műhót használtak, de ezt a képernyőről nem mondaná meg senki elsőre.

Mikor az AXN saját fejlesztésű sorozatokért felelős alelnökét kérdeztük arról, hogy nem félnek-e attól, hogy az Elfeledve talán túlságosan sötét hangulatú ahhoz, hogy igazán nagy nézettségi siker legyen, arra azt mondta, hogy a Nielsen által mért adatok csak egy módja annak, hogy a sikert definiálják, ők abban bíznak, hogy az Elfeledve hoz majd új nézőket a csatornára.