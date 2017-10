Az utóbbi évek legjobb DreamWorks-ös animációs sorozatai érkeznek a Minimax és a JimJam csatornákra novembertől, ami azt jelenti, hogy jelentősen megújul a Minimax csatorna kínálata. Közleményük szerint ez több mint 700 epizódnyi, 350 órát is meghaladó exkluzív televíziós premiert jelent, az első DreamWorks-sorozat november 11-én mutatkozik be. Az animációs sorozatok mellett több mint 20, egész estés Barbie-alkotást is vetíteni kezd hamarosan a csatorna. A Minimax tartalmi átalakítása mellett a JimJamre is 150 régi-új meseepizód érkezik.

A Minimaxra elsőként érkező sorozatok közt lesz a Turbo FAST, a Turbó című 2013-as animációs film sorozatváltozata, az Éljen Julien király! azaz önálló és szórakoztató sorozatban láthatjuk a Madagaszkár pingvinjeiből megismert Julien királyt; a Mr. Peabody & Sherman; a Csizmás, a kandúr kalandjai és a Dinószakik.

Fontos változás, hogy 2018. január 1-jével a Minimax 24 órás sugárzásra tér át, mint fogalmaznak, a műsoridő bővítése a nagyobb, iskoláskorú gyerekek számára jelent majd egy új alternatívát. A változás azt is jelenti, hogy a Minimax műsoridejét követően, az este nyolc óra után sugárzó C8 műsorfolyam 2018-tól megszűnik.