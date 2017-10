Jason Momoa a nemi erőszakkal viccelt hat éve, most vezekel érte

A Trónok harca barbárkirályaként még 2011-ben sütött el egy tuskó poént - a Weinstein-botrány miatt most vették elő érte. És nem győz mosakodni.

Momoa a Trónok harca első évadában alakította Khal Drogót, a dothraki barbárok királyát (törzsfőnökét, kánját, MINDEGY). Szerepe szerint egy erőszakos vadbarom volt, akihez azért adták hozzá az azóta a sorozat egyik központ szereplőjévé lett Danaerys Targaryent (Emilia Clarke), mert a barbárok szövetsége kellett ahhoz, hogy a lány bátyja egy sereggel a háta mögött jelenthesse be trónigényét. Aztán ez nem így alakult, de ez most mindegy is.

A lényeg, hogy Momoa karaktere a sorozat nyitórészében megerőszakolja feleségét, aki nagyon nem akar az övé lenni. A színész ezzel kapcsolatban eresztett el egy rémesen gyökér poént:

Azért szeretek fantasykban szerepelni, mert nyelveket téphetek ki és gyönyörű nőket erőszakolhatok meg.

A beszólás a Comic Conon hangzott el annak idején, és nem lett semmilyen következménye (a szereplőtársai fejcsóválva reagáltak, de a közönség hangosan röhögött), de most, hogy Harvey Weinstein miatt a téma központi lett, elővették miatta a hamarosan Aquaman szerepében látható Momoát, és a Twitteren nagyon nekiestek. A színész a bocsánatkérésében azt írja, tudja, hogy a gyűlöletes szavakat nem lehet visszaszívni, és tisztában van azzal, milyen sok nő lesz nemi erőszak és zaklatás áldozata.